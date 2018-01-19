日本專家鑑定出「680萬國寶」 陸婦打臉：這是我做的

2018年01月19日 20:13 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

日本東京電視台的人氣綜藝節目《開運鑑定團》，主要對古董進行鑑定，不過偶爾也會發生失誤的狀況。日前他們在節目裡鑑定全球第4件「曜變天目茶碗」，發現該碗是價值日幣2500萬（約新台幣680萬）的國寶級寶物，但之後有一名大陸陶藝家卻跳出來指認，這個碗是她做的，而且當初只賣1400日圓(約新台幣370元)。

《開運鑑定團》於2016年12月20日播出的內容中，一名來自德島市的橋本浩司帶來一個茶碗，透露這是曾祖父於明治時代時，向戰國武將三好長慶子孫購來的物品，由於認為這個茶碗與先前另外3個國寶極為相似，因此帶來節目上鑑定看看，而鑑定師島誠之助表示，橋本浩司帶來的骨董就是國寶級寶物，認定這是全球第四件「曜變天目茶碗」，並給出2500萬日元（約新台幣680萬元）的鑑定價格。

當時，這段節目還以「節目開播以來最重大的發現！」、「第4件曜變天目茶碗出現」等標題宣傳，當時也造成討論。不過事隔一年後，日前另一個節目《bibitto》播出的內容中指出，這個茶碗根本不是國寶級寶物，而是一名大陸的陶藝師仿製而成。

來自大陸建陽的61歲陶藝師李欣紅表示，茶碗是她做的(圖翻攝自youtube/Toshiyuki Tsutsui)

一名來自大陸建陽的61歲陶藝師李欣紅表示，節目播出後被他朋友發現，傳照片給她後才得知此事。她透露，茶碗上的花紋是她繪製的，碗底下也有刻字，是她在做學徒打工時刻下的，當時她只賣人民幣80元（約新台幣370元），對於自己的作品被鑑定為國寶也感到神奇。而委託人橋本浩司得知後表示，假若《開運鑑定團》鑑定錯誤也沒關係，畢竟這個茶碗對他而言就是一件無價之寶。

而「曜變天目茶碗」為何如此珍貴呢？據傳這種燒製技巧來自12至13世紀，產於中國福建省的建窯，但因為燒製技巧已失傳，而它的特徵就在於以含鐵量高的漆黑釉藥燒製而成，且茶碗內出現星辰般模樣，目前僅存大陸發現的碎陶片，以及3件「曜變天目茶碗」，分別保存在東京靜嘉堂文庫、大阪騰田美術館、京都大德寺龍光院。