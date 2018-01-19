「吃三明治險喪命」少年食道撕裂 全身插滿導管

2018年01月19日 21:15 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

吃東西一定要小心，要不然有可能讓自己喪命。美國一名少年日前吃下一個三明治，期間不小心噎到，導致他的食道撕裂，傷口嚴重被感染，胸腔與鼻喉都被插滿治療導管，甚至差點喪命，所幸經過多次手術後才救回一命。

綜合外媒報導，14歲的赫布斯韋特（Alec Hebblethwaite）去年4月練習足球後吃了一塊餅乾，沒想到之後竟吐出血，母親趕緊送他至醫院治療，醫生經檢查後告知，他的食道已受損，叮嚀修復期間僅能吃較軟的食物。但一個月後，赫布斯韋特又因吃起司火腿三明治不小心噎到，送醫後發現他的食道有撕裂傷，需緊急做處理，但傷口卻遭感染，因此未能立即動手術。

赫布斯韋特的母親表示，當時醫生指若是再延遲12小時送院，赫布斯韋特很有可能就已經死了。之後整個夏天，赫布斯韋特都必須住院治療，胸腔與鼻喉被插滿治療導管，而膽囊也遭切除，甚至不能下床行走，所幸歷經4個月的治療，最終在去年9月出院。

而醫生2個月後，確診赫布斯韋特是罹患慢性免疫系統疾病「嗜伊紅性食道炎（Eosinophilic esophagitis）」，才會導致白血球集結於連接嘴與胃部的食道，使得患者出現吞嚥困難、食道撕裂等狀況，而這種罕見疾病患者多為男性。而赫布斯韋特每隔幾週就需為醫院治療，將氣囊插入食道並幫助擴張，讓他能更容易呼吸。