租女友應付親戚過年逼婚 工程師付了錢卻慘被封鎖

2018年01月19日 21:19 陳慶餘

年關將近，不少在外工作的單身族最怕回家團圓時被親戚逼婚的壓力，也因此網路上漸漸開始出現「出租另一半」的行業，來提供這些單身族應付家人的一個方式。北京一名工程師就因為平常上班太忙沒時間交女友，在家人一直逼婚之下只好上網找了個出租女友，但沒想到在付錢之後，對方除了人間蒸發以外，還直接把他給「拉黑（封鎖）」。

綜合媒體報導，現年29歲的何姓男子在北京一間網路公司擔任工程師，而因為快要過年的關係，他的父母不斷的打電話過來要求他要快點找個媳婦（妻子）好過年，希望他能夠在30歲之前結婚，但由於平常上班太忙，加上交友圈很小，何男一直擺脫不了單身身分，更別說是結婚了。

為了應付不斷逼婚的父母，何男只好聽從朋友的建議上網租女友，在仔細研究後，何男就花了100元人民幣（約新台幣459元）找到了一名人在北京的出租女友，兩人在網路上相談甚歡，何男也決定立刻與對方見面來談後續的租金。

何男指出，對於他的見面要求，對方先是和他要了200元人民幣（約918元新台幣）的交通費，由於何男實在是對於這位「出租女友」感到很滿意，因此二話不說就透過微信帳號發了一個200元人民幣的紅包給對方。但沒想到何男一付錢之後，女方的真面目就立刻露出來，不僅開始對何男愛理不理，最後甚至還將他的訊息給封鎖。

發現自己上當的何男，立刻聯絡出租網站的客服人員，但對方一聽說何男想要退錢，態度就立刻變得很差，並且在表示無法退錢之後，也將何男給封鎖，即便更換帳號聯絡也完全得不到任何回應，讓何男整個超傻眼，只好投訴媒體，希望能夠討回公道。