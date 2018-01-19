「永遠不會已讀的LINE」 男大生與母親的對話超催淚

2018年01月19日 22:03 陳慶餘

「媽，我好想妳，我真的好想妳！！！我很害怕，深怕妳的模樣在我的記憶中隨著時間而變得模糊，深怕模糊了妳溫柔慈祥的聲音！」一位男大生與母親之間的LINE訊息讓不少人都淚流滿面，紅了眼眶。

男大生在《Dcrad》網站發文，表示三年前的他，才剛從成功嶺出來就聽到醫院傳來媽媽離世的噩耗，「當時我一個人躲到了醫院的頂樓，一個大男生就在那嘩嘩的大哭了一場，忍也忍不住…說好的要看著我交女友，要看著我結婚，要抱孫子呢？對不起，不孝的我太笨拙，一樣也來不及做到！」

從媽媽離開之後，每當想起母親，男大生的眼淚都會無法控制的潰堤，「我實在是不知道到底要怎麼樣才能在夢中找到妳，我想要大力的擁抱妳，跟妳閒話家常！只能跟以前一樣，把想跟妳說的話，立刻Line給你！只是傳Line給妳、打Line給妳，都不會接聽、已讀了！雖然知道不可能，但卻又渴望妳能已讀！」

這篇男大生有感而發所寫下的思念文章曝光後，引起不少有同樣經驗的網友共鳴，原來有不少人都是利用同樣的方式來思念已故的親人。「我懂，我媽走了一年多了，我還是會傳賴給她 多希望有一天醒來是已讀且回覆的……」、「我也是，爸爸在去年520突然離開，把他從封鎖名單裡叫了出來，卻再也喚不回人了。5年沒見面了，最後一次見面已經躺在棺木裡，『再見』我永遠說不出口」。