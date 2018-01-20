2018年01月20日 08:53 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

近日中國大陸廣東一名馬姓婦人在去年6時，家中突然發生火警，她逃生不及慘遭火吻，不但毀容了全身也有大面積的嚴重燒傷，沒想到丈夫當下竟無情的嗆說「燒成這什麼鬼樣子！怎麼不直接燒死算了」，而且還在她住院短短5小時候，當場提出「離婚」要求，馬婦為此傷心不已，沒想到卻出現了一名男子，天天到醫院對她悉心照料，甚至幫忙負擔醫藥費，兩人也進一步交往成了男女朋友，事件曝光後引發網友熱議。

據《梨視頻》報導，事發在去年6月21日清晨，當時馬婦的住家不明原因起火，她來不及逃生，結果遭到火吻全身嚴重灼傷。馬婦被救出後緊急送往醫院治療，院方趕緊連絡馬婦的丈夫，沒想到丈夫趕到醫院，一看到馬婦全身多處嚴重燒傷，臉部也被燒得幾近毀容，竟直接怒嗆「怎不直接燒死算了？還出來丟人現眼，燒成了什麼鬼樣子！」

丈夫非但拒絕照顧她，甚至無情地提出離婚要求，讓馬婦傷心欲絕，於是就簽下了離婚協議書。馬婦難過地在朋友圈中發文「我離婚了...」，沒想到這卻是一個因禍得福的開始。馬婦表示，離婚訊息發布後，很快就收到許多朋友的安慰，而其中一名男性友人竟然還開始追求她，但因為自己臉部幾乎毀容，讓她不敢相信對方是認真的。

婦火吻毀容狠遭夫「逼離婚」 結果一個動作讓她遇到真愛！(圖片／翻攝自梨視頻)

但是男子天天奔赴醫院對她細心照料，甚至還向親友借錢，就為了幫忙她支付醫藥費用，讓馬婦感動不已，於是兩人進一步交往成男女朋友。馬婦說，在醫院療傷、復健期間，雖然很煩悶，但因為現任男友照顧與陪伴，讓她覺得自己「很幸福」。