一見鍾情「凱燕哥」！獻身17次才驚覺是國產車怒炸

2018年01月20日 09:12 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

中國大陸一名年輕女子日前參加朋友聚會，認識了一名開著「保時捷凱燕」（Cayenne）的男子，直到閨蜜告知是國產車「眾泰」改裝，讓她瞬間感到超丟臉。 （圖／翻攝微博）

這下尷尬了！中國大陸一名年輕女子日前參加朋友聚會，認識了一名開著「保時捷凱燕」（Cayenne）的男子，眼見他開著價值超過新台幣700萬元的豪華名車，但生活卻相當樸素，毫無土豪架勢，因此對其傾心，兩人陷入愛河，直到獻身了17次後才被友人告知，「這是國產的眾泰，一台才10幾萬（約新台幣55萬元）而已！」讓女子氣得怒控男友詐欺，要求分手。

一名女網友在微博《網紅的那些破事兒》上投稿，表示在聚會上認識了一名低調的男性，閒聊中得知兩人住得近，於是男方主動提議送她回家。在隨男方牽車時，她一眼認出車輛是保時捷熱銷車款「凱燕」（Cayenne），心想「原來是隱形的土豪」，「當時覺得這種有錢又低調的男人不多了，因此暗自幫他加了許多分…」。

國產車「眾泰」改裝而成的「保時捷凱燕」。 （圖／翻攝微博）

國產車「眾泰」改裝而成的「保時捷凱燕」。 （圖／翻攝微博）

兩人最後陷入愛河，女子表示，約會時「凱燕哥」從不裝闊，身上總是穿著百元淘寶貨，也常吃路邊攤，本來以為撿到了一個有錢又踏實的男人，對他幾乎百依百順，交往2星期內獻身17次，還不斷在「微信」朋友圈曬恩愛。

直到有次，她趁男友開車時在旁偷拍影片PO網，與朋友圈分享自己坐在「凱燕」車的喜悅，結果一名懂車的閨蜜竟私訊告訴她「這不是凱燕」，而是一台10幾萬人民幣的國產車「眾泰」改裝而成，讓女子瞬間感到相當丟臉，氣得找男友理論。

女子氣得將和男友的對話貼上網。 （圖／翻攝微博）

面對男友指控虛榮，女子氣到痛罵「10幾萬的車非要貼保時捷車標，你現在說我裝逼？你這男人真的是太噁心，我大概瞎了眼吧！」、「在一起兩週睡了我17次，現在想想真的是噁心。」並將兩人對話貼上網，呼籲網友不要上當被騙。

事件曝光後，掀起網友熱烈討論，紛紛批評「如果不因為看車而跟他在一起，你也不會被睡17次」、「沒啥好說的，女生太虛榮了又沒有見識」、「他開1000萬的車跟妳有什麼關係呢？」、「男的也好虛榮，裝闊能吸引來什麼好女人呢？」