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萬豪酒店才道歉！又把台灣城市送給日本 網友崩潰

有網友發現，萬豪酒店英文版網站只要輸入「台」字，會出現台北市、台中市、台南市和台東縣等地，其中除了台北市之外，台中市、台南市及台東縣均被標示屬於日本。（圖／翻攝《觀察者網》）

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／綜合整理

美國連鎖飯店「萬豪酒店」（Marriott）日前將「台、港、澳、藏列為國家」，遭到中國大陸媒體及官方追殺，經道歉及關閉網站進行一系列整改後，近日又有眼尖網友發現，萬豪酒店的英文、日文網站，將台灣城市都劃入了日本領土。

根據陸媒《觀察者網》報導，繼萬豪酒店將西藏、香港、澳門、臺灣列入「國家」後，其亞太區負責人遭到約談，並要求官方中文網站、中文版APP關閉一周，展開全面整改，徹底清理違法違規信息。

萬豪酒店英文版網站截圖。（圖／翻攝《觀察者網》） 萬豪酒店英文版網站截圖。（圖／翻攝《觀察者網》）
萬豪日文版網站搜尋結果也同樣是如此。（圖／翻攝《觀察者網》） 萬豪日文版網站搜尋結果也同樣是如此。（圖／翻攝《觀察者網》）

然而維護期間，又有網友發現，萬豪酒店英文版網站只要輸入「台」字，會出現台北市、台中市、台南市和台東縣等地，其中除了台北市之外，台中市、台南市及台東縣均被標示屬於日本，而萬豪日文版網站搜尋結果也同樣是如此。

據了解，目前萬豪官網已將地標修正，台中、台南和台東已回歸台灣，而中文版網頁則仍顯示「頁面正在關閉以進行維護」。

消息曝光後，再度引起兩岸網友熱烈討論，大陸網友紛紛痛批「徹底封殺吧。沒什麼好說的」、「這是要被炸拆的節奏啊」、「真傻還是裝傻？看來萬豪不想在中國混了」；而台灣網友則笑翻「至少曾經是事實呀」、「這酒店背景是不是很硬啊，敢這樣搞...」、「這真的超級故意的」、「這飯店太有梗了」。

上午經過實測，發現萬豪酒店網站已將地區更正。（圖／翻攝萬豪酒店官網） 上午經過實測，發現萬豪酒店網站已將地區更正。（圖／翻攝萬豪酒店官網）
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