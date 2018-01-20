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全民來找碴！他神扯商品有瑕疵 堅持退貨...網友一看譙翻了

全民來找碴！他神扯商品有瑕疵 堅持退貨...網友一看譙翻了。(圖片／翻攝自爆怨公社)

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／綜合整理

現代人生活忙碌，因此也掀起了網購熱潮，從用的到吃的幾乎通通都能利用網購，還有些人會自行到國外購買價格較低的名牌商品，回到台灣後進行轉賣，就有名網路賣家發文抱怨，近日碰上了超離譜的退貨理由，讓她無奈地直呼「是要玩大家來找碴？」

該名女賣家表示，近日遭到買家退件，而退件的理由讓她覺得很荒謬，「一般運送會有受損應該是外盒有受損，但內包裝有受損我沒辦法送人。」只是原PO寄出前也多次檢查過商品，實在不明白對方的意思，於是請對方拍下照片回傳，但她看了許久還是沒看出來受損的點在哪？

後來才知道，原來是盒子內，皮包與鑰匙圈中間的隔板有細微的凹陷，這讓原PO無奈地說「仔細看了，我還真沒發現那邊有受損嚴重讓他無法送人了，不過客人堅持東西讓他受損到無法送人，你們看的出哪裡嗎？」

文章在「爆怨公社」曝光後，引發網友熱烈討論，「盒子隔板稍微折到也要退？確定不是故意來找麻煩的嗎」、「痾......沒圈出來真的看不出來欸」、「有些人真的非常龜毛、無法忍受任何ㄧ點點的小瑕疵，這種客人我建議逛實體店面較好」、「毛太多了吧...神扯」、「要這樣吹毛求疵雞蛋裡挑骨頭，那請面交或者是去專櫃買...」。

全民來找碴！他神扯商品有瑕疵 堅持退貨...網友一看譙翻了 全民來找碴！他神扯商品有瑕疵 堅持退貨...網友一看譙翻了。(圖片／翻攝自爆怨公社)

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