月老賜籤指示「直接上」 他照做了...結果超悲劇！

2018年01月20日 12:07 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

下個月即將到來的西洋情人節，讓不少單身男女都盼望能尋個有情人一同過節，就有一名男網友PO文表示，他近日到了萬華著名的龍山寺參拜月老，希望能求得好姻緣，他問說「能否和心儀的女生在一起？」抽到的籤經過解籤人員解釋，要他別再曖昧，「直接上了」，結果他真的照做了，卻被對方發了好人卡，令原PO超崩潰。

該名PO文的是一名男大生，他表示聽聞龍山寺月老很準，於是趁著平日人不多時帶這月老喜愛的供品前往參拜，希望能求得好良緣。按照流程參拜各神明後，到了月老他報上自己的生辰與住處後，便問說「可不可能跟最近喜歡的女生在一起？」結果他立刻就得到了三個聖筊，令他興奮不已。

男大生接著去求了紅線和籤詩，經解籤人員的解釋，「月老的意思是，不要再曖昧了，直接上」，於是男大生拿著參拜的供品要給心儀的女生吃，「然後她問我說可不可以分她室友吃，我心想就如月老說的直接上吧，我就說不行，月老的供品不能分給妳以外的人。」原PO接著表示「結果......謝嘍月老，直接讓我抽一張卡......超好的那種。」

原PO向心儀對象告白後，慘被發了一張「好人卡」，讓他哭笑不得。而該文章PO上「Dcard」後也引發網友熱烈討論，紛紛留言笑說，「你被月老陰了啊」、「原po一個生命值歸零的聲音」、「說不定你那紅線綁的是她室友呢」、「悲劇囉XDDD」。