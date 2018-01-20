 ;

月老賜籤指示「直接上」 他照做了...結果超悲劇！

月老賜籤指示「直接上」 他照做了...結果超悲劇！(示意圖／陳怡誠攝)

友善列印
／綜合整理

下個月即將到來的西洋情人節，讓不少單身男女都盼望能尋個有情人一同過節，就有一名男網友PO文表示，他近日到了萬華著名的龍山寺參拜月老，希望能求得好姻緣，他問說「能否和心儀的女生在一起？」抽到的籤經過解籤人員解釋，要他別再曖昧，「直接上了」，結果他真的照做了，卻被對方發了好人卡，令原PO超崩潰。

該名PO文的是一名男大生，他表示聽聞龍山寺月老很準，於是趁著平日人不多時帶這月老喜愛的供品前往參拜，希望能求得好良緣。按照流程參拜各神明後，到了月老他報上自己的生辰與住處後，便問說「可不可能跟最近喜歡的女生在一起？」結果他立刻就得到了三個聖筊，令他興奮不已。

男大生接著去求了紅線和籤詩，經解籤人員的解釋，「月老的意思是，不要再曖昧了，直接上」，於是男大生拿著參拜的供品要給心儀的女生吃，「然後她問我說可不可以分她室友吃，我心想就如月老說的直接上吧，我就說不行，月老的供品不能分給妳以外的人。」原PO接著表示「結果......謝嘍月老，直接讓我抽一張卡......超好的那種。」

原PO向心儀對象告白後，慘被發了一張「好人卡」，讓他哭笑不得。而該文章PO上「Dcard」後也引發網友熱烈討論，紛紛留言笑說，「你被月老陰了啊」、「原po一個生命值歸零的聲音」、「說不定你那紅線綁的是她室友呢」、「悲劇囉XDDD」。

月老賜籤指示「直接上」 他照做了...結果超悲劇！ 月老賜籤指示「直接上」 他照做了...結果超悲劇！(圖片／翻攝自Dcard)

文章來源：Dcard

全民來找碴！他神扯商品有瑕疵... 大學生拿「化學元素表」寫春聯...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。