空姐制服太合身露內褲讓大媽火大！原來是這家航空

2018年01月20日 12:15 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

日前馬來西亞一間航空公司遭到來自紐西蘭的女乘客祖恩羅本森(June Robertson)投訴，指控空姐制服太合身，一下爆乳一下又露內褲，讓她感到被冒犯。近日有媒體指出，原來大媽口中抱怨的空姐，就是亞洲航空(Air Asia)的空姐。

根據外媒報導，紐西蘭大媽羅本森(June Robertson)寫信向當地議員投訴，指控亞洲航空空姐制服會損害馬來西亞名聲，對於極短的裙子感到相當憤怒，痛批「很噁心，不是每個人都讚賞」，表示她曾在吉隆坡第二國際機場的商場內，看見一名空姐蹲下時「露出內褲」，以及在班機上看見一名空姐穿著緊繃的上衣，彎下腰服務乘客時隱約露出事業線，讓她感到非常不適，要求空姐將外套扣上。

羅本森形容自己是「中年職業婦女」，表示相當喜歡大馬，過去10年來，每年平均來訪馬來西亞兩次，但不明白航空公司為何要讓空服員穿那麼短的裙子，「歐美、紐澳的空姐制服都不會這樣穿」，並表示喜歡大馬的原因之一，就是因為人們之間都會互相尊重，且女性的穿著不像妓女，因此希望政府能夠正視航空公司讓空姐穿著暴露的問題，但亞航目前沒有做出任何回應。

翻開亞洲航空臉書空姐照片，可見她們身上穿著白色襯衫配上紅色合身套裝，顯得相當年輕有活力，其中白色襯衫領口略低，開衩處幾乎到達胸上，製造出若隱若現的美感，而短裙位置則大概落在膝上10公分處，並在大腿處製造微微開衩，讓人看上去性感又不失專業。

亞洲航空空服員制服性感又不失專業。（圖／翻攝Air Asia臉書）