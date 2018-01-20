不孝女自稱「正妹」和男友爽花老爸錢 騙走1500萬人間蒸發

2018年01月20日 14:52 陳慶餘

中國大陸四川一名爸爸，近日在微博上發文訴說自己遭到女兒騙走300萬人民幣（約新台幣1500萬）的始末。在文中，這名老爸不斷透露出自己對女兒的用心與關愛，但這一股真心卻換來絕情，讓他心灰意冷，文章曝光後引起網友熱議。

這名爸爸在文章中表示，自己的18歲女兒一直想要出國留學，為了滿足她的心願，她也不惜砸下重金送他到加拿大留學，但沒想到女兒出國後非但沒有認真學習，反而交了一個男友並且一起吃喝玩樂，不斷揮霍。

老爸進一步指出，自己是個獨立扶養女兒的單親爸爸，但沒想到女兒才剛到加拿大一個禮拜，就從他的帳戶中轉走他的300萬人民幣（約新台幣1500萬）積蓄，並且從此人間蒸發，讓這名老爸心灰意冷的表示，現在就只能當「沒生過這個女兒」。

文章曝光後引起不少中國大陸當地以及在加拿大生活的網友熱議，更有人開始肉搜這名不孝女，並指出這位灰心老爸文章中的女子目前住在多倫多，在她的朋友圈之間是個很出名的「拜金女」，除了不斷吹噓自己家裡很有錢外，還自詡為「正妹校花」，但卻整天不來上學，每天就是跟著男友花爸爸的錢到處吃喝玩樂。

有網友挖出女子過去的貼文（翻攝微博）

老爸雖然被女兒拉黑，但仍不斷喊話（翻攝微博）