大學生拿「化學元素表」寫春聯 原意曝光網友驚呆

2018年01月20日 14:42 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

農曆年即將到來，不少民眾已開始著手準備過年，春聯當然是家家戶戶必不可少的基本配備，有的人喜歡親自揮毫，認為誠意十足能夠為新年帶來好彩頭。近日中國大陸網站瘋傳一張照片，一名大學生利用「化學元素週期表」拼成對聯，讓不少文組學生看傻眼，直呼：「這不是逼死文科生嗎！」

南京林業大學一名學生在宿舍寢室門口張貼的一對用「化學元素週期表」拼成的新春對聯，上下聯分別是「Ag Zn Na F Ga Hf Mg」、「Re Sg Tc An As Sc Ti」。乍看之下宛如一串英文詞彙縮寫，但事實上卻是化學元素英文符號，將其翻譯成中文，真正意思為「迎新納福家和美，來喜得金身康泰。」

這對「化學元素週期表對聯」翻譯成中文，真正意思為「迎新納福家和美，來喜得金身康泰。」（圖／翻攝《輔導員蜀黍》微博）

根據報導，春聯撰寫者是現年生物與環境學院的一年級學生卞正，他在受訪時透露，是在一次聊天中靈機一動決定用元素週期表寫春聯，過去他還曾用化學元素「翻譯」李白的《蜀道難》一詩。

照片曝光後，讓不少網友看呆，紛紛直呼「這不是逼死文科生嗎！」、「哪裡難為文科生了，我一個理科生不也看不懂嘛」、「我一個理科生，我感覺我對不起化學老師，我全忘了這些是什麽了」；但也有網友開玩笑說「這對聯沒有講究仄起平收」。