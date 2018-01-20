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南非孕婦意外猝死 10天後離奇在棺材裡「產子」

南非孕婦意外猝死 10天後離奇在棺材裡「產子」(示意圖/達志影像)

友善列印
／綜合整理

人死後分娩，你有聽過嗎？南非一名懷孕9個月的孕婦，日前因呼吸困難而猝死，但死後10天竟離奇生下肚子的胎兒，殯儀館人員在棺材裡發現嬰兒，而時間正巧是她要下葬前夕，讓殯儀館老闆驚訝地表示「從事這行超過20年，從來沒聽過死去的女人會分娩」。

綜合外媒報導，來自密伊西村(Mthayisi)的33歲莫伊(Nomveliso Nomasonto Mdoyi)，先前在家中因呼吸困難猝死，不久便失去生命跡象，沒想到下葬前一天，殯儀館人員在棺材裡發現，一名嬰兒躺在該名死者兩腿之間，不過該名嬰兒已無呼吸心跳。對此，殯儀館負責人馬卡藍納(Fundile Makalana)表示，「當下他們都很震驚，甚至來不及確認嬰兒性別，從事這行超過20年，從來沒聽過死去的女人會分娩」。

死者76歲母親莫多尹(Mandzala Mdoyi)心痛表示，「我已經70多歲了，從來沒有聽過這種事情，為什麼會發生在我的孩子身上。我女兒猝死已經讓我傷心欲絕，如今又得知她死後10天生下孩子，這代表什麼？上帝可以給我神蹟嗎？」據醫學專家表示，導致死人分娩的原因，可能是屍體內還殘留一些氣體，胎兒在母體死後被排出來，而另一方面則是，人體死後肌肉會鬆弛，也可能是其中原因。

3年後做「DNA鑑定」知真相...

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