2018年01月20日 15:17 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

機車怎麼煞車你知道嗎？一名女網友在越南當地租了一輛機車代步，沒想到卻在短時間內接連滑了兩次車，求助朋友才知道是自己煞車方式有問題，於是她詢問廣大網友們都怎麼煞車的呢？

一名女網友表示，最近騎機車滑了2次，起初以為是輪胎車的問題，後來發現不是，詢問友人發現可能是煞車操作方式的問題。她透露，最後一次出狀況，是在一個下坡路段，自己左手舉起來和一個小妹妹打招呼時，右手小煞車後，結果就滑了出去。

她將文章PO上PTT，詢問其他網友們的操作方式，引發兩派網友為了煞前輪還是後輪爭論不休，「第一時間右手要先放油門+左手剎後輪」、「說前輪為主的是想殺人？」、「73或82分配前後，雨天後煞要注意鎖死，別踩太多」、「後輪減速>放油門>煞前輪 不然你會飛出去或者鎖死壘殘」、「是後輪為主前輪為輔」、「說先後輪的是認真還反串…？」、「重心會往前輪移，抓地力都在前輪，當然前輪比較多」。

還有一名專業的網友說道，若是在下坡的情況，最好先試著按後煞稍微減速，再加重前輪煞車；但如果是在一般道路上，則最好是前後煞車同時按，但前輪煞車的比例要比較高。

她問煞車先按「前輪還後輪？」結果發現一票人都錯了。(圖片／中時資料庫)

根據交通部發行的「騎乘機車安全學習手冊」，上頭3要點提醒騎士們應當在不同狀況下，做出不同的應變方式，像是「一般煞車方式」，要先回油，讓引擎煞車發生作用，再同時使用前後輪煞車，逐漸加大煞車力直到車輛停止。另外就是，轉彎時煞車容易失去平衡，因此一定要在直行的狀態下才能煞車，且不得將車輪鎖死，以免失控打滑。

再來是「緊急煞車方式」，當下應該立即回油，並且同時使用前後煞車，必須一次性完成煞車動作，但絕對要記住，不得用力過猛而鎖死輪胎，否則會導致摔車慘況。

最後「上坡與下坡路段煞車方式」，當行駛在乾燥路面或者下坡路段時，因為重心在前，因此要以前輪煞車為主，後輪為輔，而前後輪煞車施力約7：3或6：4。相反的，在潮濕路面或是上坡路段時，則要以後輪煞車為主、前輪為輔，前後輪煞車施力約3：7或4：6。