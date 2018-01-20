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「在嗎？」不熟朋友私訊好尷尬 5招技巧回覆

「在嗎？」不熟朋友私訊好尷尬 5招技巧回覆(圖／翻攝LINE官網)

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／綜合整理

許多人都有過類似經驗，不常聯絡的的朋友突然找上你，一句「在嗎」讓人不知該如何應對，接下來可能進行一場尷尬的聊天，心照不宣地著對方說出自己的「不情之請」，大多會帶給人一種「麻煩來了」的念頭，究竟該如何應對這種場面？陸媒《南方都市報》轉載一篇文章，整理出5種機智回覆法，提供大家參考。

一、友誼盡頭反擊型：前提是無懼被對方拉黑或刪除的「好友」情況下，可以毅然決然回覆「不在」、「你是？」、「我沒有錢」、「這秒鐘在，下一秒不一定」。在真正發送出去的一刻，保證爽翻天，但不排除對方以為你在開玩笑，那麼面對如此樂觀積極的正能量，相信你也不好意思不「尬聊」下去。

二、無奈回應型：這種通常適用於仍想繼續維持交際的朋友，可以試著回覆「在吧」、「健在」。雖然表達的是「我在」的信息，但語氣中帶有無奈和壓抑的不耐煩，藉此提醒對方不喜歡這樣的聊天方式，但當然對方也很有可能不能成功接收你語氣中的情緒。

「在嗎？」不熟朋友私訊好尷尬 5招技巧回覆 不常聯絡的的朋友突然找上你，一句「在嗎」常讓人不知該如何應對。（圖/LINE截圖）

三、裝瘋賣傻型：沒有前提及限制範圍，通常以偽裝來掩飾，「不是本人」、「在還是不在，這是個問題」、「對不起，您的消息發送失敗」、「您呼叫的用戶暫時無法接通，有事請留言」、「對不起，您的消息旨意不明，已被系統自動過濾」。

四、見色忘病型：此種方式是通常適用於曖昧或暗戀對象，試著回覆「我隨時都在」、「你要跟我表白嗎？」文章指出，使用前務必把握好和對方關係的火候，否則有適得其反，把對方嚇跑的風險。

五、大仙算命型：這種通常熟知對方套路，此時「直接不回覆，無聲勝有聲」。文章寫道，通常過了一段時間後，對方就會耐不住直接表明用意，或是把這件事忘了。

文章指出，現代人每天要處理成百上千條信息，一句「在嗎」很難吸引對方的注意力去處理，突如其來的未知感容易使人感到焦慮，帶給人「聯繫必有事，有事才聯繫」的印象，不如開門見山地聊天，直接道出原委，才是高「聊商」的表現。

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