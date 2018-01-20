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地球要被「微波爐」煮熟了！排廢量等同680萬輛汽車

地球要被「微波爐」煮熟了！排廢量等同680萬輛汽車(示意圖/達志影像)

友善列印
/綜合報導

微波爐及烤箱是許多人家中必備電器，只要按下按鈕，就能輕鬆替食物加熱，但這簡單的動作，卻對地球造成嚴重的傷害。最近有科學家研究指出，歐盟地區每年使用微波爐的排廢量，等同於每年排出770萬公噸的二氧化碳，相當於680萬輛汽車的排放量，讓許多人震驚不已。

綜合外媒報導，英國曼徹斯特大學（University ofManchester）的研究人員加勒戈施密（AlejandroGallego-Schmid）表示，用電量帶來的衝擊最大，歐盟地區的國家約有1億3000萬台微波爐，而每年使用的電力所排放出的廢氣「約770萬公噸的二氧化碳」，相當於680萬輛汽車的廢氣排放量。而使用的電器不只微波爐，其他還包括1億5000萬台吸塵器、1億多台吹風機及1億4400萬台熱水壺，加總起來的碳排放量很驚人。

加勒戈施密提到，只要從混合能源中除去化石燃料，其實就可大幅降低電器排放量，但有效實施仍需時間，因歐盟對煤炭和天然氣產生的電力占比超過40%，而其他地區則約70%。目前可以從日常生活改善，主因是過度浪費，大多人使用微波爐時間，往往比加熱食物所需時間多，且隨著微波爐價格越低，也導致許多消費者喜新厭舊，直接丟棄舊的買新款，也會造成嚴重汙染。

「在嗎？」不熟朋友私訊好尷尬...

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