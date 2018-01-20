 ;

乖孫扮服務員給驚喜 失明阿公聞聲感動淚崩！

乖孫扮服務員給驚喜 失明阿公聞聲感動淚崩！(圖片／翻攝自YouTube。Informative Brothers)

友善列印
／綜合整理

網路上最近流傳一段感人影片，美國一名年輕男子，為了幫剛失去親人的阿公加油打氣，於是秘密飛回老家，並且扮成了餐廳服務員和阿公聊天，結果讓阿公又驚又喜，掩面感動落淚。

影片中的高齡90歲的阿公住在威斯康辛州，是一名退伍軍人，日前親姊姊剛過世，心情低落的他讓家人很不捨，於是遠住在佛羅里達州的孫子偷偷搭機飛回威州，在一間咖啡廳裝扮成服務員，替阿公服務要給他製造一個大驚喜。

一開始孫子就親切的服務阿公，且不斷詢問阿公「是否還需要其他服務？」但阿公都沒有發現，後來孫子出招發問「你不認得我嗎？」可愛的阿公還認真地向孫子解釋「不知道耶，其實我是個盲人」。接著孫子又回說「可是你應該要知道我啊」，一旁的家人也幫腔說道「你應該認識這個人吧，這個聲音認得嗎？」

眼看阿公眉頭緊皺，孫子又提示得更明顯了，「我們只有每天講電話兩次而已啦」。這下答案揭曉了，阿公露出了開心又感動的樣子，不敢置信的說了「我的天啊」後就緊握住孫子的手，並感動得掩面落淚。而孫子也表示，和阿公雖然沒住在一起，但還是很親近，阿公是他唯一的模範榜樣，雖說這次的驚喜因為阿公看不見而有些困難，但結果相當成功，「這是我第一次看到他這麼感動」。影片PO上網後，也感動了不少網友。

(影片／取自YouTube。Informative Brothers)

「永遠不會已讀的LINE」 ... 從沒談過戀愛 20歲罕病「小...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。