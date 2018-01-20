乖孫扮服務員給驚喜 失明阿公聞聲感動淚崩！

2018年01月20日 16:27 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

網路上最近流傳一段感人影片，美國一名年輕男子，為了幫剛失去親人的阿公加油打氣，於是秘密飛回老家，並且扮成了餐廳服務員和阿公聊天，結果讓阿公又驚又喜，掩面感動落淚。

影片中的高齡90歲的阿公住在威斯康辛州，是一名退伍軍人，日前親姊姊剛過世，心情低落的他讓家人很不捨，於是遠住在佛羅里達州的孫子偷偷搭機飛回威州，在一間咖啡廳裝扮成服務員，替阿公服務要給他製造一個大驚喜。

一開始孫子就親切的服務阿公，且不斷詢問阿公「是否還需要其他服務？」但阿公都沒有發現，後來孫子出招發問「你不認得我嗎？」可愛的阿公還認真地向孫子解釋「不知道耶，其實我是個盲人」。接著孫子又回說「可是你應該要知道我啊」，一旁的家人也幫腔說道「你應該認識這個人吧，這個聲音認得嗎？」

眼看阿公眉頭緊皺，孫子又提示得更明顯了，「我們只有每天講電話兩次而已啦」。這下答案揭曉了，阿公露出了開心又感動的樣子，不敢置信的說了「我的天啊」後就緊握住孫子的手，並感動得掩面落淚。而孫子也表示，和阿公雖然沒住在一起，但還是很親近，阿公是他唯一的模範榜樣，雖說這次的驚喜因為阿公看不見而有些困難，但結果相當成功，「這是我第一次看到他這麼感動」。影片PO上網後，也感動了不少網友。