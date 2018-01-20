「把汽水當飯吃」日喝20罐 戒飲3年後好驚人

2018年01月20日 17:50 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

不少人喜歡喝汽水，甚至每天都得喝上一瓶。英國一名42歲婦女熱愛喝汽水，每天最多能喝進20罐，甚至把汽水當飯在喝，導致她的身體重達159公斤，直到看了一部電影後得到啟發，於是下定決心減肥，經過3年的努力後，成功減重77公斤。

42歲的科萊德（Nicky Codrai）現居羅瑟勒姆（Rotherham），20多歲時迷上Dr Pepper汽水，但當時她很年輕，沒想到汽水會帶來這麼嚴重的影響，曾經一天最多能喝20罐，每天儘管只吃一餐，但卻把汽水當飯在喝，睡覺時會準備2公升汽水上床，早上以汽水當早餐，午餐前已喝進3至4罐。直到科萊德看了一部電影《戀戀情深》，內容是女主角因過胖無法走動，最後只能迫軟禁留在家中，她才意識到自已的問題。

如今的科萊德（Nicky Codrai）成功減去77公斤(圖翻攝自youtube/Caters Clips)

「由於我過胖，也找不到合適的衣服，甚至連呼吸都很困難。醫生告訴我，如果我再不減肥，我很有可能因心血管疾病過世」，隔天科萊德把所有汽水都丟掉，前幾個禮拜她的情緒變得暴躁，但體重也如願下降。科萊德不僅戒掉喝汽水的壞習慣，更從飲食方面下手，以少量多餐為主，而運動也成為她每天的例行項目，去超市購物時也會繞道行走，就是希望可以有更多活動的機會。

經過3年的努力，科萊德也成功減去77公斤，如今體重下降至82公斤，而減重後的她也意識到，以前因為太胖沒自信，與家人出去根本難以行走，如今她可以開心的孩子出門玩，甚至有更多精力做家務。不過，成功減重的科萊德也面臨全身表皮過多的窘境，目前正在籌資，希望可以動除去過多皮膚的手術。