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找人代購800顆「妹妹水餃」 打開後她氣壞：愛心被利用？

找人代購800顆「妹妹水餃」 打開後她氣壞：愛心被利用？(圖翻攝自/爆料公社)

友善列印
/綜合報導

請別人幫忙代購時，絕對要小心。日前台南永康區一名小妹妹，為了替罹癌的父母籌措醫藥費，因此下課後便會到市場幫忙包水餃，動人的故事在媒體報導後，也引起民眾關注，各界紛紛湧入愛心訂單。不過一名女網友則表示，最近請人幫忙代購，卻發現買來的水餃像是「機械做水餃」，讓她質疑自己的愛心被利用。

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女網友在《爆料公社》表示，得知台南小妹妹替父母籌醫藥費的新聞後，於是揪朋友團購800顆水餃，沒想到經過一個禮拜後，對方僅寄來400顆水餃，而且一打開後，發現水餃的大小與形狀跟新聞上的不同，讓她質疑自己的愛心是否遭利用，而最令她痛心的是「我不知道自己是不是真的有幫到那個妹妹」。

事後原PO也發現，幫忙代訂的蔡姓女子根本不住在台南而是高雄，更發現其他人買到的「妹妹水餃」都是用透明塑膠盒裝，而她收到的則是裝在塑膠袋裡，也提到目前將連絡該名小妹妹，確認水餃是否為他們出產，強調「蔡小姐表示網路上的這些對話她會做提告」，希望其他不要騷擾對方，目前應先求證這個水餃真正的出處。

台南妹妹的水餃是用塑膠盒包裝(圖翻攝自/爆料公社/FB/復國黃昏市場) 台南妹妹的水餃是用塑膠盒包裝(圖翻攝自/爆料公社/FB/復國黃昏市場)

而該名蔡姓小姐得知後表示，由於家住高雄因此未親自經手，而是透過嬸嬸代勞去菜市場購買，之後也會向對方確認是否至水餃妹妹那購買。許多網友紛紛表示「一看就是機器量產的水餃，手工水餃很容易辨識的」、「我去現場買過，只有盒裝，紅色貼紙是韭菜。市場很多攤販都在現場幫忙包水餃」、「太扯了！利用他人善心謀取數倍暴利」，還有網友大讚小妹妹水餃真的好吃「小妹妹水餃雖然不大顆，但是包得很紮實，水煮不易破，超好吃的」。

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