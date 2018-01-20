成人網站公開台灣郎最愛 波多野結衣竟輸給烏克蘭辣模

2018年01月20日 20:04 陳慶餘

來自烏克蘭的米拉（左）擊敗波多野結衣（右）以及Julia奪下台灣搜尋冠軍（翻攝IG）

全球最知名的成人網站《PORNHUB》近日公開了網站2017年度全球使用者的數據資料，其中網站流量是驚人的285億次、平均下來每天有將近8千100萬人次造訪網站，而其中台灣人最愛的成人女星人選卻是讓人出乎意料，來自烏克蘭、年僅20歲的辣模米拉（Mila Azul）竟然打敗兩大女神波多野結衣以及Julia登上台灣郎最愛的寶座。

根據《PORNHUB》所推出的年度報告中顯示，光是2017年度，就有405萬2543部影片被上傳到網站之中，影片總長59.5萬小時更是要花68年才看得完。

其中全球最熱門的成人女星是由有著超奇葩中文刺青「生活帶來您時檸檬做檸檬水」的萊利里德（Riley Reid ）奪下，而曾在2015年奪冠，目前已經引退的米雅卡莉法（Mia khalifa）則是奪下亞軍。

若單以台灣來看，用戶平均的觀看時間是10分35秒，比全球平均的9分59秒稍高。不過其中最讓人驚訝的是，來自烏克蘭的20歲辣模米拉，竟然打敗了兩位在台灣知名度相當高的Julia以及波多野結衣，榮登為台灣郎最愛的成人女星。

萊利里德（左）奪下2017年冠軍，而曾在2015年奪冠的米雅卡莉法（右）則是奪下亞軍（翻攝IG）

米拉身材纖細，長相空靈，在網路上擁有不少粉絲（翻攝IG）