調皮妻死前託夫澆花！5年後才知被耍 惹哭13萬網友

2018年01月20日 21:28 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

心愛的另一伴去世，剩下的那人總會特別難過，但愛永遠會存在。英國一名婦人生前就很調皮、愛開玩笑，2013年因癌症去世，死前她告訴丈夫，請他幫忙照顧浴室裡的一盆植物，往後5年丈夫都依照妻子的意思細心照料，直到最近準備搬家時，才發現原來是婦人死前，向丈夫開得最後一個玩笑。

一名女網友安東尼雅(Antonia Nicol)在推特分享自身故事，她的父母16歲時就認識，兩人之後幾乎形影不離，兩人最後搬去南非居住，不幸的是，她的母親費德爾（Phedre Fitton）5年前，因罹癌過世享年69歲，不過在死前，她向丈夫奈傑爾（Nigel）託付「請你好好幫我照顧浴室裡的那盆綠植，而奈傑爾也謹記此話，之後的5年都細心照料這盆植物。

費德爾（Phedre Fitton）與丈夫奈傑爾（Nigel）非常相愛(圖翻攝自推特/Antonia Nicol)

直到最近，奈傑爾準備搬家時，孩子們都前來幫忙，期間安東尼雅打算將盆栽一起帶走時，突然發現這盆植物居然是假的，根本是塑膠做的，並PO文表示「如果媽媽在場的話，一定會哈哈大笑，取笑我們有多蠢」，而父親奈傑爾得知此事後也開心地笑出來，因為這就是妻子生前時的作風。

夫妻倆的互動也相當有趣可愛(圖翻攝自推特/Antonia Nicol)

他們全家人猜想，媽媽一定是為了讓爸爸有事做，才會計畫這個惡作劇，也希望丈夫可以從失去她的悲痛裡走出來。而這篇PO文目前已累積13.5萬次分享，許多網友感動表示「這是最美的惡作劇」、「故事裡滿滿都是愛」。