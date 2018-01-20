美國瘋吃「洗衣膠囊挑戰」 專家警告恐致命

2018年01月20日 21:53 陳慶餘

吃洗衣膠囊的挑戰在網路上風行（翻攝YOUTUBE）

隨著社群網站風行，不少千奇百怪的「挑戰」都紛紛出籠，近日在美國竟然掀起了一股「吃洗衣膠囊挑戰」（Eating Tide Pods Challenge）的風潮，但由於洗衣膠囊為了清潔衣物，當中含有許多不可食用的高濃度有毒物質，人體若是吃下這類的洗衣膠囊，可能會造成嘔吐、腹瀉、呼吸困難，嚴重時甚至會導致致命。

綜合外媒報導，「吃洗衣膠囊挑戰」從去年年底開始在美國風行，不少網友因為看了YouTube的搞笑頻道「CollegeHumor」中的一段「別吃洗衣膠囊（Don't Eat the Laundry Pods）」的短片後開始爭相模仿，不少挑戰者開始自拍短片，並且將洗衣膠囊放入口中咬破，讓當中的洗衣劑流出，而各種衍伸的作法如加熱後吃下、冰鎮後含在嘴中等…更是層出不窮，當中不少影片的點閱率更是超過好幾十萬，甚至是接近百萬。

根據美國毒物控制中心（American Association of Poison Control Centers，AAPCC）所發表的報告中指出，蓄意吞食洗衣膠囊而導致送醫的狀況日漸嚴重，在相關挑戰開始風行後已有39例發生，比起去年全年度僅53起來說，是個相當令人擔憂的警訊。

對此，販售洗衣膠囊的公司寶潔（Procter & Gamble，P&G）則是透過發言人表示，他們相當重視相關事件，目前已經與各大社群網站積極接洽，希望能夠移除相關的挑戰影片，發言人強調，洗衣膠囊只能用來洗衣服，「不管在任何情況下」都不應該拿來玩，發言人更呼籲家長，應該要把洗衣膠囊放在小孩不能接觸到的地方，以免發生意外。