「搶到張學友2張票」慣女友卻爆氣分手 網友暴動了

2018年01月21日 08:11 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

「歌神」張學友2018重返小巨蛋，即將在台北站舉辦6場經典世界巡迴演唱會，門票20日下午開賣，6萬6000張票9分鐘內售罄，讓不少歌迷紛紛哀號。一名好不容易搶到2張門票的網友，興高采烈問女友能不能排休一起去，沒想到女友卻突然提分手，讓他哭喊：「1年3個月的感情，我到底是做錯了什麼？演唱會的票怎辦？」

一名男網友在臉書《爆廢公社》貼出與女友的對話，一開始女友態度相當冷淡，男網友搬出搶到2張張學友門票話題來吸引女友注意，希望女友能夠提前排假，沒想到女友卻氣沖沖質問「今天晚上你要騎車來餐廳怎麼不先說」、「我想說你是開車來，我還跟我同事說吃完飯可以載她們回去，結果要走時你才說你騎車來，你害我沒面子知不知道。」

男網友貼出與女友的對話。（圖／爆廢公社）

男網友趕緊道歉解釋「我想說下雨附近又不好停車，我怕遲到才騎車，而且妳也沒說要我開車載你同事回去」、「我有帶妳的安全帽跟雨衣阿，只是...我不知道妳回去時，說要跟妳同事一起坐小黃是在生我的氣」、「我下次知道了」。

但女友仍不罷休，非常生氣地說「下雨天當然是開車出門、這還要我說」、「沒下次了，你真的讓我很沒面子，分手吧」，之後打電話也沒回應，讓男網友心灰意冷，上網尋求網友意見。

對話內容曝光後，讓不少網友看到傻眼，掀起網友熱烈討論，紛紛安慰「她應該想分手很久了」、「公主病無誤」、「工具人成就達成」、「原來面子比男友重要」、「是有多愛慕虛榮啊」。

另外，還引起大票粉絲瘋狂求票，累積將近上萬留言，「你要賣嗎？」、「門票我可以幫你解決！」、「票別浪費，我可以跟你去看演唱會」、「可以找我一起去阿」、「我有空！」、「不介意的話，我陪你去」。