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朋友缺錢來打工！天天「早餐吃到爽」還狂請假 老闆娘崩潰

朋友缺錢來打工！天天「早餐吃到爽」還狂請假 老闆娘崩潰(圖/本報資料照)(示意圖，非本人)

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好心被雷親！台中一名女網友日前在臉書發文，抱怨友人一直表明缺錢，於是心軟要她來自家早餐店上班，沒想到卻是惡夢的開始。因為友人不但天天遲到、打包餐點吃，還動不動就找理由請假，害得原PO被搞得快崩潰。

女網友在臉書社團「爆怨公社」PO文表示，一名朋友當初說很缺錢，於是就讓她來早餐店打工賺錢，不料對方卻一週7天有3到4天都找理由請假，不然就是常常遲到，「有時候睡過頭，還會乾脆不來」。請假理由更是奇葩，例如「幫忙過世親戚念經、月經來爆量、手機被盜、孩子生病、前大嫂要開刀、跟老公吵架」等等，讓原PO相當頭疼。

女網友說，該位友人說要帶小孩上學，於是允許對方將上班時間從6-9點改成6-8點，還讓她「免費吃早餐吃到爽」，沒想到卻得到這樣的回報，「林祖母要補妳的缺，還要外送做飲料跟炒麵，妳他Ｘ當我是千手觀音噢？」讓原PO忍無可忍，直批「我不上來靠北我一定會心臟病發作」、「到底是誰說缺錢」、「說沒錢然後去買iPhone X」。

朋友缺錢來打工！天天「早餐吃到爽」還狂請假 老闆娘崩潰 看完紛紛回應「可憐之人必有可恨之處」、「叫她別去好了吧！ 花錢請人，結果自己最忙……受罪」。(圖/爆怨公社)

對此，網友們看完紛紛回應「可憐之人必有可恨之處」、「叫她別去好了吧！ 花錢請人，結果自己最忙……受罪」、「來騙早餐吃的吧」、「好沒羞恥心喔」、「這種工作態度不如還是在家當貴婦好了」、「妳請到的是老闆娘吧」。

還有網友笑說「我要去應徵」、「有缺員工嗎」、「好老闆，真感動可以隨便請假」、「店在哪，想去朝聖這麼有愛心的老闆娘」、「看完好心動，想應徵」。

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