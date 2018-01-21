台灣飛官訓練影片曝光！教官高空怒吼「吃大便去啦」

2018年01月21日 10:20 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

近日一段台灣空軍飛行員訓練影片在中國大陸網站上掀起熱議，由於影片中的學員表現不佳，讓指揮教官相當緊張，急得破口大罵「吃大便去啦！」、「你會不會編啊？」短短三分鐘影片讓網友們看了心驚膽戰，紛紛為飛官捏把冷汗。

據了解，該支影片是2015年國家地理頻道與國防部合作，共同推出的《台灣菁英戰士：傲氣飛鷹》紀錄片，真實紀錄飛行訓練過程，包括飛行教官罵學員笨，以及學員被教官罵得流下眼淚等等畫面一一呈現，進而驕傲掛上「飛鷹胸章」。

而該影片擷取自紀錄片中的第四集「浴火重生」片段，可見飛行員編排相當講究，每一次飛行都是冒著生命在進行，不僅學員緊張，站在下方指揮的教官更是擔憂，從一開始語氣就顯現出不耐煩，「我不問你就不處理？你會不會編啊？你會編會不會看啊！你看著它幹嘛，又不是林志玲！」

儘管學員努力調整，但仍無法順利拿捏油門、帶桿操控輛，難以抵達定位點。（圖／翻攝影片）

儘管學員努力調整，但總難以抵達定位點，「你看看人家2號機黏著不放，再看看你的3號機，怎麽會從剛剛那個位置到這裡來？」學員趕緊回應「是，學生去追」，接著推下油門接近長機。

「不是去追！是根本就不可以讓它跑掉！」眼見學員與長機距離越來越近，嚇得教官瘋狂嘶吼「收油門！！撞到了！！」、「收！！」、「補補補補...」。

此時教官忍不住大嘆「謝謝你啊！對教官的抬愛，幫教官練心臟和肺活量，在1萬呎的高空，用嘶吼的聲音責難你。」

眼見學員與長機距離越來越近，嚇得教官瘋狂嘶吼「收油門！！撞到了！！」（圖／翻攝影片）

之後教官要求集合，邊解說邊讓飛官慢慢靠向長機，但學員仍無法拿捏油門、帶桿操縱量，再度惹怒教官：「我急都急死了，剩下一分鐘可以編隊了，你還不掌握」、「我這邊有槍，我就這樣把你斃了」、「你淘汰好了，你不及格，讓我失望到了家」。

影片在網路上曝光後，引起網友紛紛熱議，不少過來人認為被罵十分正常，「初教機！很正常的！」「上面撞一次可能就沒命了，所以怎麼能不嚴格訓練呢？」、「飛機造價不說，人命兩條啊」；另外也有網友認為因為錄影緣故，教官相當收斂，「比起以前當兵的長官，這已經是善良的教官了」、「這個教官真的客氣了」、「教官再凶，都比敵機溫柔」。