控警執法過當！他臨停紅線不滿遭開單 PO網遭網友打臉

2018年01月21日 11:29 杜炤佑

昨（20）日新北市中和一名廖姓男子在紅線臨停要繳費，遇上警方在現場取締臨時停車，結果他在遭警驅趕後，問警察：「我可以等你們走在停嗎？」警方便要求他出示證件，並開出紅線臨時停車罰單，讓廖男相當不滿，直呼警方「執法過當」，但雙方爭執影片曝光後，廖男卻被網友紛紛打臉。

影片中，一名廖姓男子和兩名員警在路邊發生爭執，因男子當時要到通訊行繳費，所以將機車臨停在紅線上，當時遭警方驅趕後，廖男對員警說：「我可以等你們走在停嗎？」隨即就遭員警開罰，讓他憤而和員警起衝突。

當時廖姓男子說：「紅燈不能停車是不是？」員警：「不能停這裡，是停於停止線前，不是停在路邊。」廖男：「紅燈不能停一定要停在停止線前嗎？哪一條規定講的。」員警：「可以讓我說完你的權利嗎？」廖男：「我不想聽耶！」員警：「不好意思，我還是要告知你。」廖姓男子：「有夠x的啦。」期間還有一名路過民眾出面緩頰：「我憑良心講，我剛才在這邊吃飯，他停在這邊沒超過10秒。」但最後廖男依舊被開罰。

(影/爆料公社)

對此，網友們看完影片反打臉廖男，「紅線路段本來就連臨時停車都不行，駕照雞腿換的？」、「乖乖去繳紅單吧」、「遇到警察還說這種話，這叫白目」、「犯錯被糾正還怪對方執法過當」、「第一次請你離開，第二次請你吃紅單！自己白目還怪警察！」