挖到石棺！台南鹽水發現史前遺跡 考古學家證實了

2018年01月21日 12:11 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

台南有文化古都之稱，古蹟與文化遺址為數眾多，去年10月在鹽水排水下游舊營橋末端500公尺處疑似發現陶片，水利局通報停工，12月初又再度發現墓葬、甕棺等文化遺址，本月19日又有網友表示在急水溪一帶挖出了「古石棺」，經考古學家證實，目前政府已經封鎖現場。

一名網友19日在臉書《爆料公社》貼文，表示朋友當時正好在鹽水急水溪一帶進行防水疏濬工程，疑似挖到了史前遺跡，緊急通報政府人員，「好像是石棺，聽朋友說考古學家已證實，政府已經封鎖現場了」，並附上與友人對話截圖，強調「相片由本人朋友親自拍攝授權給我」，並非造假謠傳。

台南鹽水急水溪發現史前人類活動遺跡。（圖／爆料公社）

貼文曝光後，讓許多網友相當好奇，紛紛直呼「卡一個見證歷史」、「想知道後續」、「等開箱文」、「遇到這種事情，真是人生中最酷的經歷」、「是什麼呢？會改寫歷史課本嗎？」

根據報導，水利局在去年12月初就曾在鹽水區一帶發現疑似史前人類在河岸活動所留下的遺跡，包括墓葬、灰坑及甕棺，而根據研究團隊初步研判，該文化遺址為番子厝遺址，屬於蔦松文化時期。至於從舊營橋下游出土的墓葬，疑為12至22歲的人類遺骨，甕棺則疑為史前人類安葬剛出生即夭折的嬰孩所用，詳細的項目仍需進一步考古調查。