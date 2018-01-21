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全家店到店驚傳「54件包裹」憑空消失 高價球鞋、潮牌服飾全不見

全家店到店驚傳「54件包裹」憑空消失 高價球鞋、潮牌服飾全不見(圖/本報資料照)(示意圖，與本事件無關)

友善列印
／綜合報導

包裹會憑空消失？日前網友在臉書PO文爆料，表示近期使用全家的「店到店」寄送包裹，卻連續弄丟了3件，且取貨地點都是在台北市大安區，讓他直疑是物流出現「內賊」。對此，全家方面則回應，負責的物流公司已經聯繫消費者，將會進行賠償程序。

一名網友在臉書「爆料公社」發文表示，自己使用了全家便利商店寄送物品已經有3年之久，先前遺失過一雙小包裝的襪子，但一直以來都很相信全家的物流系統。但近期寄到大安區取貨的3件大型包裹都不見了，內有球鞋和潮牌外套，事後原PO又到社團「球鞋交易中!!!」PO文，沒想到卻有許多網友也遇到相同問題，且剛好都是遺失較高價的球鞋。

根據網友列出的受害者表單中，包裹的取件地點大多集中在台北市大安區，時間約在12月底到1月中。而網友質疑，這明顯人為所造成的，「我們懷疑這不是一般的意外遺失，而是嚴重的物流內部有竊賊」，因為鞋子放在鞋盒內，通常用手搖動一下就可以大概猜出是鞋子。

全家店到店驚傳「54件包裹」憑空消失 高價球鞋、潮牌服飾全不見 網有列出受害者的名單，大多集中在台北市大安區。(圖/爆料公社)

事件曝光後，其他網友紛紛回應「只能說惡意掉包遺失包裹的內賊，還挺識貨的（幾乎都潮牌）」、「全都在大安區，很難不懷疑有內鬼」、「我的是掉包超頻繁，很扯」、「我是有包裹被割開的經驗，大概是商品太輕搖不出是什麼東西，乾脆用割的，但大概看到是便宜的運動手環就不偷了吧」。

據《ETNEWS》報導，全家便利商店則表示，店到店的物流配送業務管理公司「日翊」的確從12月下旬開始，接到許多消費者反應包裹遺失或掉包的情形，一共有54件。經過一個月的調查後發現，所有案件都發生在同一條配送路線上，排除店鋪和物流中心涉案的可能。

全家店到店驚傳「54件包裹」憑空消失 高價球鞋、潮牌服飾全不見 網友將全家店到店的廣告改成「今天寄不會到」。(圖/爆料公社)
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