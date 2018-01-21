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飛機暴風中甩尾飄移降落 網友驚呼：褲子濕一半

飛機在強風影響下降落，過程險象環生（影片截圖）

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小型飛機「Dash 8 Q400」在強風下降落德國杜塞道夫機場（YOUTUBE／HvdH-Plane-Spotter）

歐洲近10年最強的暴風「弗里德里克」（Friederike）近日席捲各地，在比利時、荷蘭、德國等地都造成不少嚴重的災情，交通也因此受到影響而大亂，有不少人更因此喪命。德國杜塞道夫機場（Dusseldorf Airport）近日就在暴風影響下出現驚險一幕。

一架德國歐洲之翼（Eurowings）航空公司的小型飛機「Dash 8 Q400」在強風下降落，飛機不但被強風吹得左搖右晃，更像是一度失控一樣，讓人看得冷汗直流，幸好在機師的高超技術下，飛機最後仍順利降落。

這輛載有72名乘客的小型螺旋槳飛機，在強風中嘗試降落德國杜塞道夫機場，過程中飛機受到時速高達110公里的強風影響而顯得相當不穩，除了左搖右晃外，還一度被吹到偏離跑道，降落時更因為機身太過傾斜而必須要「拉桿急煞」並且用單輪著地降落，過程相當驚險。

雖然降落過程險象環生，但其實這名機師當時是使用一種叫做「側風降落」（Crosswind Landing）的技巧，讓飛機能夠在強風下安全降落，雖然看起來相當危險，但其實機師都受過相關的訓練。

影片曝光後，不少網友都對機師的駕駛技術以及超大顆的心臟感到佩服不已，紛紛留言表示「你不說我還以為是在玩遙控飛機」、「比打電動還扯」、「飛機不大還能這樣玩，猛」、「乘客應該褲子都濕一半了」、「玩命關頭飛機版」、「如果一堆刁民靠北為什麼會停飛，給他看這個影片就夠了」。

接近地面時飛機仍相當傾斜（影片截圖） 接近地面時飛機仍相當傾斜（影片截圖）
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