湖面驚見「紅衣嬰兒」漂浮 帥哥跳水搶救卻讓大家笑瘋了

2018年01月21日 14:27 邱柏玟

道利見到湖面上有一個「嬰兒」載浮載沉，趕緊跳下水搶救。(圖/ 翻攝自臉書「Ellesmere Community News」)

人性本善，尤其遇到他人有生命危險時，往往會見義勇為救人。不久前英國一名28歲帥哥道利(James Dowley)和父親開車行經一處湖泊，看到湖面上竟有一個「紅衣嬰兒」漂浮，讓他奮不顧身跳入湖中搶救，結果居然只是擬真度超高的玩具娃娃；他將照片分享到網路上，讓網友都笑瘋了，但眾人仍稱讚他勇敢的行為。

來自英國威爾士安普頓的道利在9日與父親開車出門，行經附近一處湖泊時，隱約看到一個「嬰兒」臉朝下在湖面上漂浮，讓他嚇得馬上停車跳入水中試圖搶救嬰兒，他迅速游了約20公尺終於將嬰兒撿回；道利更表示，「我和我爸無法直接離開，因為關係到一條生命」。

當道利趕緊確認嬰兒有無生命跡象時，赫然發現嬰兒的樣貌不太自然，眼神也一直盯著人看，原來是一個玩具娃娃；道利事後表示很像恐怖電影裡面會出現的那種類型，讓他直呼「晚上不敢睡覺了」。

儘管搶救「嬰兒」成了一件烏龍糗事，但道利奮不顧身的舉動引起大票網友讚賞，紛紛留言誇他「做得太好了」、「這是一個無私的舉動，你真的很棒」、「謝天謝地它只是個娃娃」、「對人類的信心恢復了，做得好」；道利後來也回應，「我想其他人也會像我這樣做，我沒有特別厲害，慶幸的是沒有人出意外」。

不過，當道利確認嬰兒有無生命跡象時，仔細一看才發現只是個擬真度超高的玩具娃娃。(圖/ 翻攝自臉書「Ellesmere Community News」)