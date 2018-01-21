蘇花改要通了！禁行車輛號誌貼整排 網轟：蓋幹嘛用？

2018年01月21日 14:37 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

台9線蘇花公路山區路段改善計畫（蘇花改）蘇澳至東澳段，預計在2月春節前通車，然而卻有民眾發現，該段道路除了小客車外，大貨車、大客車、自行車、機車與重機皆不得行駛，入口處貼了滿滿整排的禁行車輛號誌，讓不少網友看了傻眼，怒轟：「建這條到底幹嘛用的？」

《蘇花公路即時路況》臉書粉絲專頁18日上傳一張相片，可見即將通車的蘇花改入口處標示禁載重車、禁大客車、禁自行車、禁普通重型機車及禁大型重型機車，「當初蘇花公路好危險，所以催生條安全的蘇花改出來，然後現在公路局告訴我蘇花改好危險，所以要我們回去走好安全的蘇花公路才正確，那我一開始要條比蘇花公路還危險的新路要做什麼？」

貼文曝光後，讓不少網友相當傻眼，紛紛留言狂酸「新蓋的蘇花大型停車場」、「我覺得柱子快不夠長了」、「機車要跟貨車一起抵抗落石」、「蓋一條限制這麼多的省道，有啥屁用？」、「我不知道蘇花改重不重要，我只知道當官的腦袋應該拿去改了」。

對此，交通部長賀陳旦表示，通車初期僅限小型車通行，會再依情況開放大客車、大貨車通行，至於機車族部分，由於隧道長度皆超過3公里，考量隧道內安全及空氣品質較差，基於安全與健康考量之下，因此暫不開放機車通行。