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「聽過四大天王嗎？」國高中生答案令人汗顏

「聽過四大天王嗎？」國高中生答案令人汗顏(翻攝臉書《遵理學校Beacon College》)

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／綜合整理

「歌神」張學友2018重返小巨蛋，即將在台北站舉辦6場經典世界巡迴演唱會，6萬6千張門票9分鐘內售罄，叱吒歌壇，早期曾與黎明、劉德華、郭富城被封為「香港四大天王」，但對於現在香港的國高中生來說，卻只是個「傳說」，甚至還有人回答：「好像是歌唱組合來著，聽我阿嬤講！」

香港一家補教業者在臉書《遵理學校Beacon College》貼出一段街訪影片，針對香港的國、高中生進行調查，多是香港回歸中國大陸統治後出生的學生，談及使用社群軟體反應時，大多數人最常使用instagram、snapchat及微博，「從小到大沒用過Facebook」、「Facebook是老人在用！」

如今國高中生最常使用的社群軟體已不是臉書，「Facebook是老人在用！」 如今國高中生最常使用的社群軟體已不是臉書，「Facebook是老人在用！」(翻攝臉書《遵理學校Beacon College》)

至於談到最喜歡的明星時，幾乎沒有人提到台灣明星，當被問到是否聽過「四大天王」時，學生們紛紛點頭，但卻說出「好像是歌唱組合來的，聽說他們四個好紅，聽我阿嬤講」，讓不少網友看後紛紛感嘆：「我是大哥大年代」、「難道我老了？？」、「好心酸」、「突然覺得自己老了」。

張學友、劉德華、黎明、郭富城是1990年代四位最受歡迎的男歌手，具有廣泛影響力和知名度，因此又被稱為「香港四大天王」，至今在娛樂圈地位仍屹立不搖，堪稱是傳說級的人物。

當被問到是否聽過「四大天王」時，學生們紛紛點頭，但卻說出「好像是歌唱組合來的，聽說他們四個好紅，聽我阿嬤講」，讓不少網友看後紛紛感嘆老了。(翻攝臉書《遵理學校Beacon College》) 當被問到是否聽過「四大天王」時，學生們紛紛點頭，但卻說出「好像是歌唱組合來的，聽說他們四個好紅，聽我阿嬤講」，讓不少網友看後紛紛感嘆老了。(翻攝臉書《遵理學校Beacon College》)
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