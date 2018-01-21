34K請不到保全！他批年輕人好高騖遠 網友解析真相

2018年01月21日 15:52 杜炤佑

年輕人真的不喜歡保全工作嗎？一名網友在批踢踢PO文表示，社區開出月休7到8天、月薪34K卻請不到保全，讓他不禁想問：「是不是年輕人好高騖遠？」但這番言論讓其他網友推翻，因為仔細一算，保全時薪根本不到130元，比去超商打工還少。

網友在《批踢踢實業坊》發文表示，社區要徵保全，條件包括「年紀不能太大、不能太矮、會使用電腦、有基本英文能力、學習力強」，一天工時則是12小時，月休7到8天、月薪34K、不限學經歷，但這些福利卻應徵不到保全，「是不是年輕人的問題啊？」

保全工作一個月做22天，至少超過264小時，時薪算下來約128.7元，相較之下比超商時薪還少。(圖/翻攝自PTT)

對此，另一名網友表示，保全工作一個月做22天，至少超過264小時，時薪算下來約128.7元，「還要會文書，要會英文，要收垃圾廚餘，還要被住戶狗幹，為甚麼不去711做一小時140的工讀，要去你們社區當保全？」

部分網友也認為做超商比保全要來的好，「保全雜事很多，然後哪天住戶跟老婆吵架故意要刁你都不知道」、「南部不少保全均時薪不到130，1/3班還站16hr」、「以未來性來看，超商店員屌打保全」、「說真的保全月休4天的都有，真的能保證月休8天的難啊」。

不過也有網友認為超商的工作比較操勞，「保全根本80%的時間都坐著玩手機好嗎，誰要去小7」、「保全至少五十趴的時間都沒事幹吧」、「去超商的就不會被狗幹？」、「超商還要應付熟客，每天精神疲勞」、「老實說，保全cp值大贏7-11」、「哪家711可以做到三萬的？」