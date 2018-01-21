豬隊友！Siri誤傳求愛訊息 正妹錯失姻緣

2018年01月21日 16:18 陳慶餘

隨著科技進步，手機的功能也越來越多，不少人都會利用這些方便的功能來處理日常生活之中的各種疑難雜症，就連感情也不例外。美國田納西州（Tennessee）一位女子，日前就因為自己蘋果手機內的Siri大搞烏龍錯發求愛訊息，讓她錯失一段姻緣。

24歲的正妹穆拉（Cecilia Mula）日前在自己的推特上表示，她日前詢問Siri「自己的心怡對象是否會傳訊息給我」，但沒想到Siri竟然化身成豬隊友，將這段詢問變成一段訊息，並且發送給她的心儀對象，讓穆拉整個超傻眼，只能語帶無奈的表示「我的葬禮要在這禮拜四晚上八點舉行啦！」

在穆拉將事件PO上推特後，已經吸引逾60萬網友按讚以及超過11萬人分享，不少網友都心有戚戚焉，除了好笑之餘，也有人對她的遭遇感到同情，而穆拉也進一步自嘲，表示雖然該名男子目前已經沒有跟她連絡，但是「起碼有名人開始追蹤我的推特了」。