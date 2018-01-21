小心！睡前滑手機會變笨變胖 生理時鐘大亂疾病找上門

2018年01月21日 16:01 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

現在幾乎人手一支手機，有不少人睡前一定要滑手機才行，但其實這個習慣嚴重影響身體健康，有國外研究發現藍光會破壞人體生理時鐘，睡前使用放射強烈藍光的手機，容易讓身體以為「現在是白天」，難免讓人睡不好。睡前滑手機會造成記憶力及專注力降低，甚至會增加肥胖、糖尿病、憂鬱症等疾病風險。

綜合外媒報導，儘管有許多人早已得知藍光會影響睡眠，但麻州波士頓婦女醫院的拉曼(Shadab Rahman)研究分析，「光線如何影響生理時鐘」，指出藍光可能讓人體處在清醒的狀態，因此就算入眠也難以得到真正的休息。現在的智慧型手機有「夜晚模式」，減少藍光輻射，但仍然對身體有害。

拉曼強烈建議民眾睡前兩小時就該關閉電子設備，因為人體在晚上9點就會將黑激素分泌至血液中，讓大家在晚上能有睡意，幫助睡眠。而加州聖地牙哥一名心理學家特溫吉(Jean Twenge)則說到，人們睡前30分鐘就該遠離3C產品，甚至建議不要放在要睡覺的同一個房間，以便獲得良好的睡眠品質。

而研究還發現，人體在睡眠中的「快速動眼期」能讓肌肉放鬆，也能讓大腦鞏固記憶力，睡前滑手機或使用其他電子產品，相對的使快速動眼期的時間減少，對學齡孩童的專注力及記憶力最有影響。除此之外，睡眠時間太少還可能導致健康亮紅燈，尤其增加肥胖機會，及罹患高血壓、憂鬱症、糖尿病等疾病風險。