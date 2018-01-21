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不願警車沾血 印度重傷少年被警察丟路邊等死

印度警察（示意圖／非當事人）

友善列印

人命關天竟然還在乎警車會不會沾到血！印度北方邦近日爆出一起警察見死不救的誇張事件，兩名17歲的少年日前在騎機車時發生車禍意外，但沒想到第一時間到場的警方卻因為「不想血跡弄髒警車」而拒絕將兩人送醫，最後兩人就因為延誤就醫傷重不治，相關事件在當地引起軒然大波。

綜合外媒報導，印度北方邦領兩名17歲的少年庫拉納（Arpit Khurana）與桑尼（Sunny）在上周四（18日）晚間騎乘機車時發生車禍意外，而目擊者在見狀後立刻報警求助，但沒想到最先到場的3名警察卻拒絕將少年載往醫院。

目擊者見狀後，立刻上前對警方表示，會幫忙把車子清理乾淨，希望警方能夠快點救人，但沒想到其中一名警察卻冷冷地表示「如果車子被拿去洗，我們接下來要坐哪裡？」雙方就這樣僵持不下直到另一台警車到場後將兩名少年送醫，但最後仍不治。

據了解，由於北方邦自從2016年開始，不斷宣導一個叫做「撥打1-0-0」的政策，並且承諾警方會在意外事發15分鐘內抵達事故現場，因此事件爆發後在當地引起軒然大波，不少民眾都對這些「人民保母」見死不救的行為感到相當憤怒。對此，警方則表示，目前涉案的3名警員都已被停職，並且正在接受進一步的調查。

一名少年因重傷倒地不起（翻攝臉書） 一名少年因重傷倒地不起（翻攝臉書）
兩名少年最後傷重不治（翻攝臉書） 兩名少年最後傷重不治（翻攝臉書）
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