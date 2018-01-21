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辣媽穿性感洋裝深夜爬燈柱 輕鬆「拉單槓」讓網友驚呆

崔樂蒂大方秀體能的影片讓網友瘋傳。(圖/ 翻攝自Instagram@charity.grace)

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Charity Grace LeBlanc（@charity.grace）分享的貼文 張貼

網路發達，越來越多素人靠著拍攝影片或直播成為網紅。美國有一名知名辣媽部落客崔樂蒂(Charity Grace LeBlanc)，先前就曾因為與小孩嘗試高難度的「親子瑜珈」成為討論話題，不久前她拍了一段深夜爬路邊燈柱影片，只為了展現體能「拉單槓」及「空中劈腿」，讓網友幾十萬粉絲都驚呆，至今更突破50萬次觀看。

崔樂蒂不是只有漂亮臉蛋、姣好身材的網美，她是一名彩妝師及瑜珈老師，也是一名樂於在網路上分享生活的部落客，之前就曾因帶著她的兩名小孩做親子瑜珈引起爭議，也讓她成為知名網紅。先前崔樂蒂在Instagram上分享一段短片，畫面中看到她穿著性感洋裝站在路邊，便轉過身攀爬路燈，隨後竟在上頭輕鬆「拉單槓」，最後還用一招「空中劈腿」的高難度動作做結束。

崔樂蒂不用幾秒就攀爬上路燈，竟輕鬆地拉單槓，驚呆大票粉絲。 崔樂蒂不用幾秒就攀爬上路燈，竟輕鬆地拉單槓，驚呆大票粉絲。(圖/ 翻攝自Instagram@charity.grace)

光是輕鬆爬上路燈，再隨意拉單槓秀體能，已經讓她的38萬粉絲驚呆，影片上傳至今也已超過50萬次觀看，甚至有網友將影片分享到臉書社團，引起其他人熱烈瘋傳。崔樂蒂時常在Instagram上傳她展現驚人體能的影片，所以對於認識她的人來說，爬燈柱拉單槓也只是「一塊蛋糕」。

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