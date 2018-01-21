網紅將女人分10等級掀論戰 「滿分女」卻讓男人不得不服

2018年01月21日 18:45 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

在男人聚會中不免會聊到女人，甚至還會幫女人「打分數」。日前大陸一名知名感情部落客「走心樹洞君」在微博分享了幾張圖文，居然是將女人分成10個等級，並簡述各種具有的特質，還問大家「給自己打幾分」；儘管網友們各持己見，認為這樣分等級不太好，但仍臣服於「滿分女」的特質，連部落客自己都服了。

部落客走心樹洞君分享女人被分成10個等級的圖文，引起熱議。(圖/ 翻攝自微博)

部落客走心樹洞君分享女人被分成10個等級的圖文，引起熱議。(圖/ 翻攝自微博)

從圖文中按等級介紹，1分女會有浮誇的髮型、糟糕的皮膚、千層雙下巴，還會穿上各種鮮豔花樣的衣褲；2分女從外觀髮型上能看出是女的，五官被認定有嚴重問題，戀愛次數更慘幾乎為0；3分女友普通的臉型、五官、髮型，還有一班的身材，是男人不會有太多熱情的類型；4分女五官雖然沒缺陷但過於平淡，可能很少化妝，讓人容易過目就忘。

部落客走心樹洞君分享女人被分成10個等級的圖文，引起熱議。(圖/ 翻攝自微博)

而5分女就已經算還不錯了，大眾臉中最高顏值，相親成功率有60%；6分女則已經算是「美女」行列，不用太多裝飾就能吸引人目光，但可能身高、五官、氣質有些微缺陷，才無法成為7分女；再來7分女可能已是校花、模特兒、網紅、夜店女神等級，在街上看到最好看的都差不多是這類型。

部落客走心樹洞君分享女人被分成10個等級的圖文，引起熱議。(圖/ 翻攝自微博)

接下來的8分女已經是在街上不太能看到，她們擁有精緻的五官、保養得很好的皮膚，像是小有名氣的網紅或女明星就大多算是這個等級；9分女被認定「只能遠觀難得近看」，有傾國傾城的姿色，五官很難找到缺點，到哪都能被認出的美女或女明星皆列為這個等級。

部落客走心樹洞君分享女人被分成10個等級的圖文，引起熱議。(圖/ 翻攝自微博)

這個評分標準掀起網友論戰，有人不解地說「好奇誰給的自信讓你給別人打分數？」、「我有點反感這樣的評分，覺得是隨便編出來的」、「請不要物化女性，這樣打分數一點意義也沒有」。不過，雖然很多人不認同這個評分方式，但大多數人仍對10分女心服口服，因為她就是每個人的媽媽，「給予你生命、溫柔善良、賢慧勤勞、無所不能、無所不知」。