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年薪96萬爽戴3600萬名錶 泰國副總理挨轟「把人民當白痴」

普拉威手上的大鑽石和名錶比太陽還刺眼（美聯社）

友善列印

泰國副總理兼國防部長普拉威（Prawit Wongsuwan），因為去年被媒體拍到戴著價值不菲的名錶而捲入貪汙風波，如今風暴越演越烈。近日就有網友在臉書列出普拉威擁有的一系列名錶清單，並且指出這些錶的價值大約3900萬泰銖（新台幣3600萬），以普拉威年薪約100萬泰銖（新台幣96萬）來說，實在是相當可疑。對此，普拉威則回應指出，這些名錶通通都是「和朋友借的」，但此番說法卻遭到砲轟根本是「把人民當白痴」。

普拉威在去年12月，與泰國新內閣拍攝大合照的期間伸出右手擋住陽光，但卻意外露出手腕上比太陽光還刺眼、要價300萬泰銖（約276萬新台幣）的瑞士名錶。照片曝光後，引起媒體及民眾熱議，因為以一個軍人的薪水來說，除非是個投資天才，不然肯定買不起這麼多昂貴的奢侈品，而普拉威更是被發現，這些名錶在他之前所提報的財產清單中都從沒見過。

在「名錶門」越演越烈之際，一位住在美國洛杉磯的網友更是在臉書粉專《CSI LA》貼出普拉威擁有的名錶清單，而除了清楚列出他擁有11支勞力士（ROLEX）、8支百達翡麗（Patek Philippe）、2支愛彼（Audemars Piguet）、3支理查德米勒（Richard Mille）、1支朗格（A. Lange & Söhne）外，每支錶出現的時間也寫的清清楚楚。

對此，曼谷前議員托西拉庫爾（Rosana Tositrakul）就對普拉威的「好人緣」感到相當不以為然，表示普拉威的行為會讓辛苦建立的新政府垮台，「你（普拉威）真的覺得泰國人民會相信你？」

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