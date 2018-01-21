 ;

她怨老公一天只刷一次牙 網友驚呼：光用想的就有味道

示意圖非當事者。(圖/ 取自達志影像)

友善列印
一名女子抱怨老公一天只刷一次牙，就算跟他說有口臭他也不肯再去刷牙，讓她很無奈。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》) 一名女子抱怨老公一天只刷一次牙，就算跟他說有口臭他也不肯再去刷牙，讓她很無奈。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

飯後漱口或刷牙是許多人的習慣，但還是有人一天只刷一次，甚至不愛刷牙！最近有一名女子抱怨她的老公一天只刷一次牙，她的重點不是刷了幾次，而是因為她從老公嘴巴有聞到異味，但他仍堅持不願意再刷，害她每天都很無奈。大票愛乾淨的網友聽到她的一席話，紛紛驚呼「超噁心」。

今(21)日稍早有一名女子在網路論壇《批踢踢實業坊》抱怨，一開始便問大家「有人也是一天刷一次牙的嗎？」，並講到她的老公就是「一天只刷一次牙」，而且只有晚上會刷，老公還認為「早上只要吃過東西就不會有味道」；但原PO忍不住直言「從他嘴巴聞到異味(很噁心很臭)，叫他去刷牙他還是不刷」，讓她也沒轍，才會好奇是否有人和老公一樣一天只刷一次牙。

原PO老公的刷牙習慣讓大票網友超訝異，「好噁他牙還好嗎」、「堅持不刷是什麼概念？自己不會不舒服嗎？」、「妳怎麼敢跟他親嘴…這種人我連講話都害怕，一開口就有臭味出來，超想吐」，有人更直言「重點不是(刷)幾次，而是口臭噁」。

但有部分網友持其他意見，「一堆人整天刷兩次，還不是每次都在補齲齒」、「大家都那麼愛刷呢，身邊一堆不刷的，牙齒好的跟什麼一樣」、「有刷不代表刷乾淨」。而有一些人提出改善的建議，「口臭應該是他牙縫卡食物沒刷出來或火氣大」、「先改善刷牙習慣看看，但有時口臭也不一定是刷牙，蛀牙、火氣或是臟器健康也會引起」。

一天刷一次牙的情形引起網友熱議，大多數人認為這樣太噁心，覺得很不衛生。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》) 一天刷一次牙的情形引起網友熱議，大多數人認為這樣太噁心，覺得很不衛生。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

一天刷一次牙的情形引起網友熱議，大多數人認為這樣太噁心，覺得很不衛生。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》) 一天刷一次牙的情形引起網友熱議，大多數人認為這樣太噁心，覺得很不衛生。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

文章來源：批踢踢實業坊

豬隊友！Siri誤傳求愛訊息...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。