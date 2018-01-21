「我不會真的被綠了吧？」 姊姊新男友竟是她前任

2018年01月21日 21:11 陳慶餘

八點檔或是狗血肥皂劇才會出現的劇情竟然真實上演！中國大陸一位女網友日前在姊姊住處外頭發現一包垃圾，裡面有著一張寫有前男友電話的外賣收據，讓她整個超傻眼，只好趕緊逃離現場，害得她現在看到姊姊都會很尷尬，不知道該如何是好，只好上網詢問網友「我不會真的被綠了吧？」

一位女網友在《微博》「綠帽社」投稿，提到自己本來一直和姊姊住在一起，直到與現任男友穩定交往後才搬走，日前她和男友出門吃飯經過姊姊家時突然尿急，因此她就自己拿著鑰匙進入姊姊家上廁所。

在上完廁所要離開的時候，女網友看見門口放了一包吃完的外賣垃圾，因為平常姊姊食量小，不怎麼吃這種大份量的外賣，所以她就在好奇心驅使下看了一下外賣的收據。結果竟然發現上頭寫的「黃先生」相當眼熟，而且電話還是自己前男友的號碼，讓她看到之後當場愣住，腦筋一片空白，不知道該如何是好，只好在拍下照片後逃離現場。

女網友表示，與前男友交往時曾經帶過他與姊姊見過幾次面，也曾經一起吃過飯，但前男友絕對沒有與姊姊熟到可以單獨過夜。女網友進一步指出，自己雖然已經完全放下了對前男友的感情，但是遇到這種事情心裡還是不免俗的有點疙瘩，導致她現在見到姊姊時都會非常尷尬，只好上網求助網友。

文章曝光後，女網友的奇葩遭遇讓不少人嘖嘖稱奇，有不少人都開始讚嘆男方的撩妹手段之高，紛紛搞笑留言表示「姐妹丼」、「都是一家人，這種東西就要共享」、「肯定啊！你們都是一個肚子出來的，你喜歡的你姐也喜歡」、「小心了，其實他的目標是你媽」，不過也有網友認為，姊姊的行為不太厚道，「綠沒綠不知道，反正你這個姐姐不是什麼好人」、「愛情沒有界限，但有底線。以後姐妹倆多尷尬啊。為了個男朋友真不值得」。