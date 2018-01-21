被「塑膠」了！8＋9屁孩流行用語 連八年級生都看不懂

2018年01月21日 21:39 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

有八年級的網友發現年輕的弟弟妹妹很愛說「塑膠我」、「被塑膠」這種話，但讓他看了一頭霧水。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

在資訊多元化，生活多采多姿的環境下，網路用語的演變更加迅速，新一代的年輕人也有自己的「語言」，容易讓不同年齡層的人聽了一頭霧水。先前有網友發現現在的年輕人，很愛說「塑膠我」、「被塑膠」等用語，還有一些屁孩常說「咖啡話」、「2486」，都讓八年級生有看沒有懂。

有網友在《批踢踢實業坊》發文問卦，表示自己在一些臉書交友社團上，看到年輕弟弟妹妹很愛說「被塑膠」、「塑膠我」，像是國高中生很愛說「徵個穩聊不塑膠不句點」、「塑膠狂你旁邊蹲」，讓他看了一頭霧水；直到有專業的網友一一跳出來解答，才知道「塑膠」已被現在的國高中生當作動詞，延伸為已讀、不理人或是不讀不回的意思。

也有網友在《巴哈姆特》問了關於8+9(屁孩)說的「塑膠」一詞，並分享他看到他們說的一段話，「邪氣小孩不用這麼吃嘴，2486話術都一敗的，當08塑膠就是了，咖啡話一堆，要這麼狂我也是笑笑，阿三仔要灣都來，不用在那邊七逃FB。#少在那邊跟我旋轉#支援叫飽一點#我看你是沒遇過真流氓」，直言自己有看沒有懂，想請問各位博學多聞的網友。

果然有許多「8+9系」的網友紛紛跳出來解釋，像是「咖啡話」的意思是屁話、垃圾話；「2486」諧音是阿斯巴拉、啊樹芭樂，有白目、傻子的意思；「旋轉」就是代表說話反覆，也有周旋、推託的意思；「一敗」就是催油門催到底、速度很快；「08」就是林北的諧音；「七逃」指的是玩耍、遊蕩。