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在倉庫偷睡覺！超商店員被叫醒怒摔牛肉麵 客傻眼：起床氣？

在倉庫偷睡覺！超商店員被叫醒怒摔牛肉麵 客傻眼：起床氣？(圖/爆怨公社)

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上班睡覺還生氣？台南市一名女網友在臉書PO文抱怨，表示20日晚間到某超商取貨時，發現店員躲在倉庫裡睡覺，被其他客人叫醒後，店員疑似不太開心，竟在結帳時開始摔東西，甚至將原PO買的牛肉麵摔到湯都灑出來，讓她氣得直說：「摔什麼鬼？摔出來的都是我的錢吶！」

女網友在臉書社團「爆怨公社」PO文表示：「我懂服務業辛苦，但是行業是自己選擇的，不是嗎？這樣欺負消費者還指望別人體諒？」20日晚間原PO帶兒子到超商取貨，結帳時卻遲遲不見店員現身，正當她想離開時，兒子竟發現店員躺在倉庫的地板上睡大頭覺。

當時其他客人上前叫醒店員，但他卻好像因此感到不開心，結帳時就一直摔客人的商品，甚至將原PO買的牛肉麵湯灑出來，讓她相當氣憤，「摔我的包裹我可以忍！摔牛肉麵實在讓我火大。沒人質疑他上班為什麼睡覺，還給我起床氣？誰欠他嗎？是有多辛苦？你在摔什麼鬼？麵很貴、湯很少，摔出來的都是我的錢吶！」

在倉庫偷睡覺！超商店員被叫醒怒摔牛肉麵 客傻眼：起床氣？ 女網友將事件PO上臉書。(圖/爆怨公社)

該店員在倉庫睡覺的照片曝光後，其他網友紛紛表示「這真的超扯」、「真好，睡覺還有錢領」、「大夜班的話我能體諒睡覺的行為，但態度差我真的無法」、「未免太瞎，摔東西是招......真心覺得要客訴」、「就是這種害老鼠屎害的一堆年輕人被說草莓」、「如果真的因為不舒服或是太累了小睡一下，消費者其實可以體諒，但起床摔東西是不是太過分了？」

防止撞上野生動物 日本火車掛...

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