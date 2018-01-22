「孩子回來了」父母輕撫淚別屍體 愛女雙手突顫抖

2018年01月22日 09:48 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

人死後還有感覺嗎？近日國外網站流傳一段離奇影片，一名已逝女童靜靜地躺在棺材裡，當親人站在一旁撫摸她屍體道別時，女童的雙手突然「顫抖」回應，讓眾人不敢置信，而父母看到後更是當場淚崩，直喊：「孩子回來了！」

一名網友在影音平台《liveleak》分享一段影片，表示這名女童叫門德斯（Isis Mendez），已經離世近24小時，身體還沒出現紫色屍斑，氣色仍相當好，但影片拍攝地點及時間則未知。

當女子伸手輕撫女童的額頭、臉頰及雙手時，一旁的男子看見女童手指微微顫抖，急忙呼叫眾人觀看，不敢相信眼前景象。(圖/翻攝《liveleak》)

從影片可見，女童靜靜地躺在塞滿鮮花的棺材裡，身上蓋著一件白絲質的被子，嘴巴微微張開，彷彿有話想說一般。而親人則圍繞在她的身旁，其中一名女子伸手輕撫女童的額頭、臉頰及雙手，一旁的男子突然看見女童手指微微顫抖，急忙呼叫眾人觀看，不敢相信眼前景象，拒絕接受女童死亡訊息，直呼：「孩子回來了！」

影片在網路上曝光後，掀起網友熱烈討論，不少網友看後直呼神奇，另外也有網友指出，這種情形稱做「屍體痙攣（cadaveric spasm）」，是人死後全身肌肉進入僵直而產生的抽筋現象，看上去似乎還有生命跡象，但事實上只是假象。