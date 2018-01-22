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翻來覆去睡不著 只能吃安眠藥才有效？

翻來覆去睡不著 只能吃安眠藥才有效？(示意圖/達志影像)

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/綜合整理

現代人生活壓力較大，大腦停不下來，所以不少人都會有「失眠」的情形。根據一項調查顯示，全台灣三個人當中，就有一個人為失眠所苦。有一些睡眠門診中，長達10年以上沒能好好睡一覺的患者大有人在，甚至也有患者會對醫師說：「願意用所有的財富來換一夜好眠」。

如果提到失眠，不少人都會以「吃安眠藥」就可以有效果。但是，真的吃安眠藥就能夠讓你一夜好眠嗎？到底失眠了該怎麼辦？不吃安眠藥有沒有其他方法或藥物可以治療失眠呢？中華民國自律神經失調症協會理事長郭育祥醫師表示，現代人作息不定、情緒起伏大、用腦過度，加上所承受的壓力也較大，大腦停不下來，交感神經在不斷接受刺激下也會顯得較亢奮，失眠難免偶爾發生。若長期不處理失衡的自律神經，最終演變成自律神經失調，這時恐怕失眠不請自來且賴著不走。

郭醫師表示，睡眠是一種本能，我們之所以失去這種本能是因為自律神經失調所致。因此，何不如從調整自律神經功能開始，讓失眠的朋友重新擁有睡得像小嬰兒般香甜的本能！不用擔心成癮，因為當身體找回睡眠本能，您根本就不需要藥物幫助！

根據觀察，失眠的型態大致可分為：難入睡、淺眠、早醒三種類型，難入睡的人多半交感神經過亢，明明該退場而不退場；淺眠的人交感與副交感不協調，兩者互搶表現，讓人睡不安穩：早醒的人則多因為長期自律神經失調，引發情緒不安，讓人天天醒得早。不論那一種失眠類型，只要著手調整失衡的自律神經，就能順利送走失眠，不見得一定非得使用安眠藥。但安眠藥也並非毒蛇猛獸，實際上，專科醫師並不反對使用安眠藥。只是大家必須了解，安眠藥種類眾多、作用機轉不同，需要醫師專業判斷才能精準用藥，千萬別自行胡亂服藥。

說到失眠藥物治療，有些人過度抗拒安眠藥，有些人太過輕忽安眠藥，甚至有些人則過分依賴安眠藥，以上都是不夠正確的態度。醫師進行失眠治療時，應該要熟悉患者的日常作息、睡眠狀況，視狀況開立合適的安眠藥物，並搭配自律神經治療，如此才能從根本終結失眠。最重要的一點是失眠問題請尋求專業協助，不可以鴕鳥地默默吞安眠藥，以免藥物成癮。

資料來源：中華民國自律神經失調症協會 理事長 郭育祥醫師

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