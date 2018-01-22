結帳多打一百倍憂賠鉅額！誠品店員崩潰：幫幫我

2018年01月22日 11:22 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

誰來幫幫她？一名在西門誠品打工的女店員日前幫顧客結帳時，不小心打錯發票，金額多打了一百倍，讓她相當擔憂「要賠給公司1萬6000元的罰金」，因此上網尋求協助，結果引發網友熱議，紛紛表示公司懲處「完全不合理」！

一名女網友在論壇《Dcard》求助，表示20日在西門誠品的pocky專賣店打錯了發票，「金額本來是320，結果打成了320320，這樣我要賠給公司1萬6000元的罰金，是因為員工手冊上面的規定。」因此想藉由發文來尋回該張發票，擔心地說：「我的經濟實在負擔不太住。」

女網友緊張地貼出發票碼，以及消費時間，希望能夠找回消費者。(圖/翻攝自DCARD)

公司高額罰款引起網友熱議，紛紛痛批規定不合理，「千萬不要給他罰」、「根本不該有罰金」、「要不要問問國稅局怎麼處理？」、「我覺得做錯事可以有懲罰，但不是這樣凹員工」、「不用給，那條就算有合約也是違規。依據勞基法規定，員工工作所造成的損失，公司是不能要求賠償的。」

其中一名自稱在會計事務所工作的網友表示，「你好，敝人在會計師事務所工作。剛好這期申報營業稅時，也碰到一個客戶發票開錯情形（幾佰元開成佰萬元），因為已經無法追回發票收執聯了，去電國稅局詢問表示，由公司這邊進行報備就可以了！若是真的稅局要求公司這邊需繳納罰鍰，也僅要罰三千多元，最高也不得超過一萬五。所以要求妳賠償高額罰金並不合理！」

另外，一名曾在國稅局當約聘稅務人員也說，「這種情況只要公司有報備說明情況，我們根本不會罰。所以公司部分要罰妳完全不合理。」

根據稅務違章案件減免處罰標準第16條第3款規定，營業人如有統一發票應行記載事項錯誤，在未經檢舉及稽徵機關調查前，已主動向稽徵機關更正及報備實際交易資料，其開立與營業人之統一發票各聯錯誤處並已更正，且更正後買賣雙方確實依該實際交易資料申報，無短報、漏報、短開、溢開營業稅額，可免予處罰。