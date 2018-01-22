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空服員靜坐57小時抗議過勞 網：工程師跟護理師才應該出來

空服員靜坐57小時抗議過勞 網：工程師跟護理師才應該出來(黃世麒攝)

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長榮航空工會21日集結約20多名空服員展開57小時的靜坐抗議，要求長榮「改善過勞航班」。但日前卻有網友PO文表示，雖然11至13小時的工時很辛苦，但薪水也相對多，直呼一直以來有過勞爭議的護理師和工程師才應該出來抗議才對。

桃園市空服員職業工會副秘書長鄭雅菱指出，這次靜坐抗議預計長達57小時，與6大過勞航班中「台北-舊金山航班」的三天班工作時間相符，並在18日公開空服員外站值勤的時間圖表，希望讓外界了解空服員的過勞情形。

空服員靜坐57小時抗議過勞 網：工程師跟護理師才應該出來 長榮航以每週日早上出發的舊金山BR08／07航班為例，當地休息時間還有25小時40分，與其他部分飛舊金山航班的外站休息時間相同。（長榮航提供）
空服員靜坐57小時抗議過勞 網：工程師跟護理師才應該出來 長榮航以每週日早上出發的舊金山BR08／07航班為例，當地休息時間還有25小時40分，與其他部分飛舊金山航班的外站休息時間相同。（長榮航提供）

昨（21）日一名網友在《批踢踢實業坊》發文表示：「工作11～13小時真的很辛苦沒錯，但我想薪水上也會有比較多。我看中間整整休息了24小時啊！這樣有很血汗嗎？」原PO認為，時差或許是個問題，但是台灣的工程師也常常輪班，也或者像在速食店打工的人也是早、晚及大夜班輪著上，「所以不太懂有什麼好吵的，如果不習慣日夜顛倒問題，就不適合這份工作吧！」

空服員靜坐57小時抗議過勞 網：工程師跟護理師才應該出來 桃園市空服員職業工會公開空服員外站值勤的時間圖表，希望讓外界了解空服員的過勞情形。(圖/翻攝自桃園市空服員職業工會臉書)

對此，其他網友則表示「覺得累可以不要做啊」、「工程師那工時才叫可悲」、「一堆輪班工程師都沒在喊了」、「美國空姐都低薪，只有台灣才高薪，還一堆正妹搶破頭」、「相比空姐，護士才應該給她們8、9萬吧」。

不過也有網友認為空服員抗議並無不妥，「工會要爭取是他們該做的事，你我認不認同無所謂」、「工程師也可以出門抗議啊」、「主要是過去一個時差，2天又回台灣，整個生理時間很亂」、「你自己願意早晚大夜輪著上，就不准別人覺得累了嗎」、「是台灣薪資太低，空姐的薪水才是正常」。

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