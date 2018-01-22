大潤發「開放100提籃」下次歸還 網酸：不知道能撐多久？

2018年01月22日 12:31 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

2018年元旦起擴大限塑政策，不少店家都紛紛貼出公告「不提供免費塑膠袋」，盼達到成功減塑。近日有網友發現，嘉義市的大潤發貼心提供免費購物籃服務，讓消費者方便拎回家，直到下次光顧再歸還，但他卻擔憂此政策「不知道能撐多久？」

一名網友在臉書《綠豆嘉義人》貼出一張照片，表示近日前往嘉義市一間大潤發採買時，看見賣場擔心顧客忘記攜帶購物袋，或找不到紙箱可用，因此免費提供100個購物籃讓顧客帶回家，直到下次光顧再歸還的服務，讓他感到相當貼心，但又擔憂台灣人貪小便宜心態，「下次光顧要返還，不知道能撐多久？」

從照片可見，大潤發公告上寫著「忘了帶購物袋嗎？又找不到紙箱可以用嗎？自106/7/1起，大潤發響應環保政策不再販售購物袋，這期間我們接受到很多顧客的回饋，因此我們準備了100個購物籃放置此處。如有需要可直接裝物，將手提籃帶回家，下次再來大潤發消費時，再將購物籃放回此處即可。」

照片引起廣大網友熱議，大多數網友對台灣消費者感到沒信心，「感覺不樂觀」、「考驗顧客的公德心」、「台灣社會貪小便宜的人太多」、「以後會出現在菜市場當菜籃了」、「都會忘記帶袋子了，怎麼可能記得帶籃子，唉」；另外還有網友建議「收押金吧，有押金就會拿回來還」。