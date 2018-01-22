蘇州飯店一晚2600含兩餐 台網友：哪邊比較水深火熱？

2018年01月22日 15:45 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

大陸的改變一直是台灣民眾討論的話題。日前一名台灣網友至大陸旅遊，分享入住飯店的照片，表示一晚僅要新台幣約2600元，還含早餐及下午茶，反觀台灣飯店價格貴得嚇人，讓他不禁反問「這樣是那一邊比較水深火熱？」

一名台灣網友在《爆怨公社》提到，本月17日住進蘇州住的飯店，一晚價格約新台幣約2600元，且還附超豪華自助早餐及下午茶，讓原PO不禁想問「這在台灣得花多少錢？這樣是那一邊比較水深火熱？」照片中，入住飯店的大廳氣派豪華，而房間內擁有一張雙人床、室外陽台及浴缸，此篇發文也引發網友討論。

照片中，入住飯店的大廳氣派豪華，而房間內擁有一張雙人床、室外陽台及浴缸(圖翻攝自/爆怨公社)

照片中，入住飯店的大廳氣派豪華，而房間內擁有一張雙人床、室外陽台及浴缸(圖翻攝自/爆怨公社)

有曾去大陸旅遊的網友分享自身經歷「我在廣州住的四星酒店，一晚不到台幣兩千，規格跟台灣五星酒店一樣了」、「我在大陸工作住過幾家酒店，還蠻乾淨的，還有書房、房間，自動麻將桌，價格也合理，大多2500-5000(元)內一晚，感覺我們這邊不只了」、「上禮拜去廈門玩，住兩晚含早餐、賓士車碼頭接送3600(元)超划算的，等級打趴台灣一堆高級飯店」

照片中，入住飯店的大廳氣派豪華，而房間內擁有一張雙人床、室外陽台及浴缸(圖翻攝自/爆怨公社)

不過，也有網友反駁，飯店的價格不能代表經濟狀況「台灣飯店很貴沒錯，但拿飯店價格來比誰水深火熱就太奇怪了，我剛隨便在訂房網找了間越南河內五星飯店，房間照片看起來比樓主的大，裝潢也很漂亮也包早餐，價格也只有台幣兩千多，所以中國比起越南，中國水深火熱？」、「我在日本也都住一晚2500元台幣上下，房間真是小的可憐」、「每個國家消費物價本來就不一樣，你是沒去過其他國家嗎？泰國2600元還有無邊境泳池，這有什麼好比的？」

還有網友分享，誇年期間入住浙江某間飯店，折合新台幣2700左右且含兩客豪華自助式早餐(圖翻攝自/爆怨公社)

有些網友則是感嘆「台灣這幾年確實住宿旅遊消費高了很多，自從開放陸客卯起來開民宿蓋飯店，但對岸縮減配額後，這些觀光業不知道拉回國人的心，只想撈本。把國人當外國客，已經失去民心的業者，不知悔改竟然變本，台灣人只能去日本、琉球，一樣的錢不如出國，當外國人的盤子也不要在自己國家被當觀光客」、「說實在的，這幾年去大陸看到的是，他們一直不斷地在進步，臺灣，真的輸人慘慘。無論軟硬體設施，他們人民素質不斷地在提升，不是我要說他們好，就連觀光地區，他們中央規定，每幾年都要想出不同的活動來吸引消費者，而且經費充足」。

更有人專業分析台灣觀光業的問題「論精緻度沒國外美，不斷消耗原有景點資源，卻沒去做修護或保護動作。再來就是滿地垃圾跟一堆黃牛，隨便放一些跟景點不相干的塑膠便宜貨就當高價藝術品；論收費沒國外便宜；宰殺遊客的黑心攤商一堆，遇到觀光客好像看到盤子不斷地敲，無疑是殺雞取卵的行爲；多數景點炒短線，反正這波噱完就找個新噱頭再出來噱，重量不重質」。