谷哥街景清楚拍到租屋二樓「人影」 網友：別嚇自己

2018年01月22日 16:17 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

老舊房子靈異事件常有耳聞，但到底是不是心理作祟？日前有網友分享哥哥親身經歷，表示哥哥目前在建築事務所上班，近日老闆打算另覓辦公室，於是叫哥哥去場勘，當他走到2樓時，「覺得空氣異常的悶，背脊有些發涼」，甚至開始耳鳴，讓他一心只想趕快離開。回家後利用Google街景觀看，竟發現二樓窗邊疑似站著一個人。

一名網友在《批踢踢實業坊》分享哥哥親身經歷，表示哥哥在高雄一間建築事務所擔任設計師，由於辦公室離市區較遠，老闆打算另覓新屋，看中了一棟兩層樓的老式矮樓，於是叫哥哥前去場勘，並丈量尺寸。

「整間房內部看起來像破破爛爛的廢屋一樣」他表示，當哥哥進入房子後，很快地結束了一樓的尺寸丈量，但當他準備踏上二樓時，突然感到空氣異常的悶、背脊有些發涼，接著開始耳鳴，「我哥仔細一聽才發現，那不是耳鳴，而是有人在你耳邊說話的聲音。但越是專心聽，越是聽不懂在講些什麼。」

原PO與哥哥利用Goole街景搜尋房子整體樣貌，猛然發現二樓窗邊似乎站著一個人，讓人毛骨悚然。（圖／翻攝自PTT）

文章寫下，哥哥當時一心只想著「趕快量完趕快走，這房間有點毛毛的」，但正當他準備離開時，突然瞥見櫃子裡有著一個睡袋，「睡袋的拉鍊是半開的，但袋子看起來鼓鼓的，看起來就好像有個人在裡面一樣。」心想直覺不大對勁後，便趕緊離開現場。

回去後向老闆報告，並請來師父去看，當時只說「整間屋子感覺怪怪」，而師父在看完後也沒說什麼就走了。沒想到隔天一早師傅打電話來：「我昨天晚上被一個女人託夢，說他住在那棟房子的二樓，她說希望你們可以不要打擾她」，最後還說「這不太好對付」。

哥哥聽完後更是好奇，於是利用Goole街景搜尋房子整體樣貌，猛然發現二樓窗邊似乎站著一個人，且樣貌相當清晰，讓人不禁毛骨悚然。照片曝光後，掀起網友熱議，紛紛直呼「真的有人」、「是一個紅衣女子, 看似手抱胸前駐立在窗口？」、「好可怕」；但也有網友不以為意，「看不太出來是人」、「樓下有亮燈，那時應該還有人住啦」、「看到住戶也能被嚇到」、「GoogleMap的圖又不是每天更新，可能是上一個租客」。